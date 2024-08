Il famoso musicista, Bruce Springsteen, non ha intenzione di ritirarsi dalle esibizioni dal vivo.

Il leggendario musicista ha rassicurato il pubblico durante uno spettacolo a Philadelphia la scorsa settimana, dicendo che "non se ne sta andando" e ha intenzione di continuare a fare tournée in futuro.

Springsteen ha detto al pubblico, come registrato durante lo spettacolo e condiviso sui social media, "Abbiamo fatto questo per 50 anni maledetti e non ci fermiamo". Ha aggiunto, "Niente stronzate di 'ultimo tour'. Nessun tour finale per la E Street Band".

Ha continuato chiedendo, "Cosa stiamo dicendo addio? Mille persone che ti acclamano?"

Springsteen ha scherzato, "Sì, potrei aver bisogno di una pausa da quello".

Springsteen ha avuto a che fare con problemi di salute persistenti che hanno portato al rinvio di diversi concerti durante il tour mondiale della E Street Band, iniziato a febbraio 2023.

In maggio, ha rinviato i concerti in tre città europee a causa di problemi vocali e a settembre 2023, il 74enne musicista ha annunciato che oltre 20 concerti dovevano essere rinviati mentre si riprendeva dalla "malattia da ulcera peptica". In precedenza, aveva rinviato i concerti, rivelando in una dichiarazione che si era ammalato.

Il tour è previsto per concludersi a novembre, in coincidenza con l'uscita di un nuovo documentario intitolato "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band" sulle piattaforme di streaming Disney+ e Hulu.

"Road Diary" offre agli spettatori "il più completo insight mai visto" sulla creazione delle leggendarie esibizioni dal vivo del gruppo durante il tour mondiale del 2023-2024.

Uno dei più rinomati artisti rock dei tempi moderni, Springsteen è famoso per brani come "Born in the U.S.A.", "Streets of Philadelphia" e "Born to Run", tra gli altri.

Springsteen ha espresso il suo impegno per la musica, dicendo durante lo spettacolo, "Abbiamo fatto questo per 50 anni maledetti e non ci fermiamo. Non ci sono addii per l'industria dello spettacolo per noi". Ha sottolineato ulteriormente, "Questo non è il nostro addio, ma solo un altro passo nel nostro viaggio".

