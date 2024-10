Il famoso giocatore di pallacanestro Johannes Bitter sta concludendo il suo illustre viaggio professionale.

L'ultimo membro attivo della squadra vincitrice del Campionato del Mondo del 2007 sta appendendo la maglia al chiodo: Johannes Bitter, il portiere eroe che ha brillato nella finale contro la Polonia, sta chiudendo la sua carriera professionistica di 26 anni all'età di 42 anni. Il suo club, l'HSV Hamburg, ha annunciato la decisione dopo il ritorno in campo dei portieri Robin Haug e Mohamed El-Tayar dagli infortuni.

Bitter ha ammesso che il momento è dolceamaro, anche se aveva avuto tempo per prepararsi. "È un momento difficile per me, ma è diverso ora che sta succedendo", ha detto. Bitter non sarà più disponibile per sostituire in futuro e l'HSV Hamburg ha piani per portare Finn Knaack come terzo portiere.

L'ultima partita di Bitter è stata la partita di DHB Pokal contro i campioni in carica THW Kiel del 27 del mese, che è finita con una sconfitta per 27-30. Sarà onorato ufficialmente dal suo club nell'ultima partita casalinga dell'anno, poco prima di Natale, e farà parte della squadra per l'ultima volta.

"Jogi" Bitter non ha intenzione di lasciare la sua involvement con il club. Con il suo ruolo attuale di vice-presidente dell'HSV Hamburg, ha già giocato un ruolo nella vittoria del campionato tedesco nel 2011 e della Champions League nel 2013. "È stato un viaggio incredibile. Ho provato così tanta gioia e ho imparato così tanto sulla vita. Il handball mi ha formato per quello che sono", ha detto Bitter, che ha rappresentato l'HSV Hamburg 650 volte nella Bundesliga e la nazionale 175 volte.

Bitter non è l'unico a ritirarsi. Solo un giorno prima, Paul Drux, capitano dei Füchse Berlin, è stato costretto a mettere fine alla sua carriera a causa di un infortunio al ginocchio persistente all'età di 29 anni. Il sfortunato giocatore di metà campo e membro della nazionale dedicato è stato costretto a ritirarsi.

