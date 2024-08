- Il famoso fotografo Werner Bokelberg muore all'età di 86 anni.

Werner Bokelberg, il celebre fotografo noto per aver catturato icone come Pablo Picasso, Uschi Obermaier e Romy Schneider, ha lasciato questo mondo a Hamburg all'età di 86 anni. La notizia della sua morte, giunta il giorno prima del suo 87° compleanno, è stata condivisa da un familiare e riportata dal "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Nato a Bremen nel 1937, Bokelberg ha trascorso decenni dietro l'obiettivo, lavorando inizialmente per la rivista "Stern" dal 1962 al 1972. Successivamente, si è dedicato alla fotografia pubblicitaria, prestando il suo talento a numerose campagne pubblicitarie importanti. Il suo viaggio creativo lo ha portato a Hamburg, Parigi e New York.

Alcune delle sue foto più iconiche includono Picasso con un cappello di paglia, Obermaier che irradia il suo spirito libero in un'immagine del 1968 di una comune con il torso nudo e i capelli selvaggi, e la sofisticata Schneider nel suo appartamento parigino, che ha magistralmente allestito per un reportage.

Durante il suo viaggio creativo, Bokelberg ha vissuto in diverse città, come Hamburg negli anni '60. Il suo lavoro per la rivista "Stern" si è svolto per due decenni, a partire dal 1962.

Leggi anche: