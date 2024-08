- Il famoso fotografo Oliviero Toscani è profondamente malato.

Il leggendario fotografo italiano Oliviero Toscani ha confessato di lottare contro una grave malattia. L'82enne ha parlato con il quotidiano milanese "Corriere della Sera", rivelando di essere attualmente sottoposto a trattamenti sperimentali dopo un intervento chirurgico urgente, con scarse possibilità di guarigione. "Sono basically un coniglio da laboratorio", ha dichiarato Toscani, noto in tutto il mondo per le sue campagne pubblicitarie rivoluzionarie per il marchio italiano di abbigliamento Benetton negli anni '80.

Toscani sta combattendo l'amiloidosi, che ha descritto come "proteine che si accumulano in punti vitali del corpo, li ostruiscono e causano la morte. Non c'è cura".

Le foto che accompagnano l'intervista mostrano un notevole calo di peso per Toscani. Ha confermato: "Ho perso circa 40 chili in un anno. Non posso più godermi il vino: il mio palato è cambiato a causa dei medicinali".

La sua malattia è stata diagnosticata d'estate e ha anche contratto la polmonite e il Covid-19 in ottobre. "Credo di essere morto per un momento: ricordo qualcosa di oscuro con toni vivaci e allucinogeni".

Riguardo alla sua paura della morte, Toscani ha risposto: "No, se è indolore. Inoltre, ho vissuto una vita eccessiva e lussuosa. Sono stato viziato. Non ho mai avuto un capo, né ho mai ricevuto uno stipendio. Sono sempre stato libero".

Toscani è stato il fotografo principale di Benetton per oltre un decennio prima che le loro strade si dividessero. Ha spesso attirato critiche per le sue scelte di modelli - anoressici, pazienti AIDS, prisoners - per suscitare scalpore. Dopo un breve riavvicinamento, l'azienda ha interrotto i rapporti con Toscani nel 2020. Ha inoltre esposto il suo lavoro estesamente in Germania.

