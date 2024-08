- Il famoso fotografo di Brema Werner Bokelberg è morto.

Nato a Brema nel 1937, Werner Bokelberg ha trascorso la sua vita professionale dal 1962 al 1972 dietro la macchina fotografica per la popolare rivista "Stern". Dopo il suo periodo a "Stern", ha spostato la sua attenzione alla fotografia pubblicitaria, partecipando a numerosi campagne di alto profilo. Con basi a Hamburg, Parigi e New York, era un fotografo viaggiatore.

Alcune delle sue foto più iconiche includono Pablo Picasso con un cappello di paglia, Uschi Obermaier che sfoggia il suo torso nudo e i capelli fluenti nella sua comune del '68, e Romy Schneider, elegantemente posata nel suo appartamento parigino, per un servizio sulla rivista.

Nel corso della sua carriera di fotografo viaggiatore, Werner Bokelberg ha catturato anche personalità note nell'Unione Europea, come Romy Schneider durante il suo periodo a Parigi. Nonostante la sua carriera di successo nella pubblicità e nella fotografia per riviste, il lavoro di Werner Bokelberg era ampiamente riconosciuto all'interno dell'Unione Europea e oltre.

