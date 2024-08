- Il famoso disc jockey annulla tutte le prenotazioni

Preoccupazioni per Felix Jaehn (29). Il famoso DJ, noto per il suo successo nel 2014 con il remix "Cheerleader", ha aperto il suo cuore in un post Instagram commovente. Jaehn aveva tenuto nascosto di non sentirsi bene dentro per un po'. Non è stato fino a quando non ha cercato aiuto da un professionista che ha capito l'entità del suo malessere. Pertanto, il DJ è attualmente troppo fragile per esibirsi.

Cancellazione di tutti i concerti di Felix Jaehn

"Io sono dispiaciuto di deludervi, ma devo cancellare tutti i concerti per un po'. È ora di riposare. È ora di recuperare," continua Jaehn. Prima di questo, il suo corpo e la sua mente avevano inviato segnali di allarme. Il DJ era previsto per esibirsi al festival Heidepark di Soltau il 1° settembre. Erano previste ulteriori esibizioni a Francoforte sul Meno e sull'isola di Ibiza più tardi nel mese.

Jaehn riceve un'ondata di sostegno su Instagram per il suo post commovente. "La salute è la cosa più importante. Prenditi il tuo tempo," si legge in un commento, o: "La salute deve sempre venire al primo posto". Un altro utente commenta: "Prenditi il tuo tempo e torna più forte".

Adozione di un nuovo nome di battesimo "Fee"

Ad aprile, Jaehn ha fatto notizia. Il DJ si è identificato come non binario. "Adesso mi faccio chiamare Fee perché ho fatto parte della comunità non binaria e preferisco un nome gender-neutral," ha spiegato Jaehn all'epoca nel programma YouTube "Sweet and Spicy". Il musicista ha anche menzionato di preferire il pronome non binario "dey/den" in tedesco, in linea con l'inglese "they/them".

