- Il famoso cuoco francese Michel Guérard è morto.

Celebre cuoco francese Michel Guérard si è congedato all'età di 91 anni, come annunciato dall'agenzia di stampa francese AFP questa mattina. È stato un pioniere del movimento della Nouvelle Cuisine, che ha cercato di rinnovare la cucina francese negli anni '70 e ha introdotto opzioni più leggere rispetto all'eccesso. Guérard ha promosso la causa della cucina dietetica, con una scuola di cucina che porta il suo nome e che si dedica alla promozione dell'alimentazione sana.

Guérard è nato il 27 marzo 1933 in un paesino a circa 60 chilometri da Parigi. Figlio di un macellaio, il suo viaggio culinario è iniziato come apprendista pasticcere nel 1950. All'età di 25 anni, è stato riconosciuto come il miglior pasticcere di Francia. Dopo il successo nella fornitura delle sue prelibatezze ai principali locali parigini, ha aperto il ristorante Pot-au-feu vicino a Parigi nel 1965. In seguito, si è trasferito nella Francia sud-occidentale, dove il suo ristorante Les Prés d'Eugénie ha mantenuto tre stelle Michelin dal 1977.

La scuola di cucina di Guérard, dedicata alla promozione dell'alimentazione sana e della cucina dietetica, offre una vasta gamma di workshop sul cibo e sulle bevande. Nel corso della sua carriera, l'approccio innovativo di Guérard alla cucina ha portato alla creazione di opzioni più leggere nell'industria alimentare, allineandosi con il movimento della Nouvelle Cuisine.

