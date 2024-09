- Il famoso cantante di hip-hop, l'artista rap americano Fatman Scoop, è morto.

Il noto rapper Fatman Scoop è morto all'età di 53 anni, dopo essere collassato durante un concerto. "Con immenso dolore e cuori pesanti, annunciamo la scomparsa del leggendario e iconico Fatman Scoop," ha dichiarato la sua famiglia in una nota. La sua gestione ha confermato l'incidente all'agenzia di stampa tedesca.

Era una fonte di gioia nelle nostre vite, offrendo costante supporto, inespugnabile resilienza e coraggio, secondo la dichiarazione della famiglia. "Fatman Scoop era più di un eccezionale performer; era un padre, un fratello, uno zio e un caro amico." Nella sua pagina Instagram, la sua gestione ha commemorato la sua "leggendaria voce, energia contagiosa e personalità affascinante" che hanno lasciato un impatto duraturo nell'industria.

L'artista si è sentito male durante uno spettacolo a Connecticut una sera di venerdì, con la causa esatta dell'incidente ancora sconosciuta. Solo pochi giorni prima, era stato segnalato in ottima salute e di buon umore, secondo le comunicazioni della sua gestione all'agenzia di stampa tedesca. Prima dell'esibizione, aveva consumato una bevanda energetica, un'abitudine insolita per lui.

Figura chiave nella scena hip-hop di New York degli anni '90

Fatman Scoop è stato riconosciuto come una figura vitale nella scena hip-hop degli anni '90. Ha raggiunto la fama grazie ai suoi contributi a successi come "Lose Control" di Missy Elliott, vincitore del Grammy, e "It's Like That" di Mariah Carey. Il suo brano "Be Faithful" ha raggiunto le posizioni più alte delle classifiche nel Regno Unito e in Irlanda. Recentemente, Fatman Scoop era un ospite regolare nei programmi televisivi.

Elliott ha espresso le sue condoglianze su X, notando che la voce e l'energia di Fatman Scoop avevano ispirato la danza e la felicità per oltre due decenni. Ciara, collaboratrice di "Lose Control", lo ha descritto come "una delle voci più eccezionali dell'hip-hop". "Sono così fortunata ad aver assistito al tuo genio", ha scritto su Instagram.

Altri iconici esponenti dell'hip-hop hanno reso omaggio sui social media. "Sono senza parole", ha detto il produttore Timbaland su Instagram. Snoop Dogg ha pubblicato un emoji che piange. Questlove ha ringraziato Fatman Scoop "per aver incarnato ciò che l'hip-hop significa veramente: dimenticare i propri problemi, vivere nel presente e invitare la gioia".

Nonostante il suo problema di salute durante lo spettacolo, l'impatto di Fatman Scoop nell'industria musicale era innegabile, come dimostrano i tributi dei suoi colleghi. Fatman Scoop, noto per la sua energia contagiosa e voce iconica, sarà profondamente mancato da coloro che lo hanno conosciuto non solo come un grande performer, ma anche come una persona gentile, come lo descrivono i suoi amici e la sua famiglia.

