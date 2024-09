Il famoso calciatore Tagovailoa si sta riprendendo da un problema di salute preoccupante.

I Dolphins di Miami hanno subito una pesante sconfitta nella NFL, battuti dai Buffalo Bills 31-10 (24-10). Il quarterback Tua Tagovailoa, noto per il suo talento, è stato costretto a lasciare il campo a causa di una grave commozione cerebrale. Questo infortunio rappresenta una preoccupazione significativa nella NFL, poiché numerosi giocatori hanno subito conseguenze a lungo termine dopo aver subito simili impatti.

L'uscita di Tagovailoa dal gioco è avvenuta negli ultimi minuti del terzo quarto, dopo un tackle di Damar Hamlin dei Bills. Prima di questo incidente, la prestazione di Tagovailoa era deludente, con tre dei suoi passaggi finiti nelle mani della difesa di Buffalo. Purtroppo, questa è stata la terza commozione cerebrale per Tua nel suo quinto anno di carriera nella NFL.

James Cook, il 24enne running back dei Bills, ha avuto una prestazione eccezionale. Ha segnato un touchdown con un passaggio di Josh Allen, assicurando il vantaggio. Inoltre, ha corso due volte nella end zone avversaria nel secondo quarto, contribuendo significativamente all'avvantaggio dei visitatori di 24-7. Cook ha aiutato i Bills a stabilire un nuovo record della franchigia per il maggior numero di touchdown segnati in una metà, con la sua incredibile tripletta. Questo traguardo è stato raggiunto da sette giocatori dei Bills in totale, con Isaiah McKenzie che è stato l'ultimo a farlo in gennaio 2021 contro i Dolphins.

La stella ricevitore dei Dolphins, Tyreek Hill, ha avuto una partita relativamente tranquilla. È stato mirato sette volte, ma ha catturato solo tre passaggi per un totale di 24 yard. Hill è stato recentemente al centro delle cronache dopo un evento avvenuto poco prima della prima partita della stagione dei Dolphins, in cui è stato brevemente ammanettato dalla polizia. Un agente di polizia coinvolto nell'incidente è stato subsequently sospeso. Hill ha riconosciuto che avrebbe potuto agire in modo più appropriato durante l'alt. I Dolphins affronteranno i Seattle Seahawks nella prossima partita, mentre i Bills si preparano per un match contro i Jacksonville Jaguars.

L'assenza di Tua Tagovailoa a causa di commozione cerebrale si è particolarmente sentita nella partita di football americano dei Dolphins, poiché il suo sostituto ha faticato a eguagliare il suo talento e la sua leadership. Nonostante le sconfitte, i Dolphins continuano a fare i conti con le sfide nel gestire gli infortuni alla testa, sottolineando la necessità di protocolli sulla commozione cerebrale più rigorosi nella NFL.

