Il famoso attore francese Alain Delon, muore all'età di 88 anni.

"Ha annunciato il suo tranquillo trapasso nella sua residenza di Douchy, circondato dai suoi figli e dai suoi cari," ha dichiarato un comunicato stampa inviato all'AFP. Delon aveva recentemente lottato con problemi di salute.

Nato a Sceaux, un sobborgo a sud di Parigi, l'infanzia di Delon è stata turbolenta, caratterizzata dalla separazione dei genitori e da frequenti espulsioni scolastiche. Successivamente, ha prestato servizio nei Marines francesi in Indocina e in seguito ha svolto lavori occasionali a Parigi.

Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 1957, interpretando un killer nel thriller "Quand la femme s'en mêle", tradotto in inglese come "Send a Woman When the Devil Fails".

Questo ha segnato l'inizio della carriera di Delon come anti-eroe, che alla fine lo ha portato a essere identificato come una figura significativa del cinema europeo degli anni '60. Le collaborazioni con registi come René Clément, Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville, tra gli altri, hanno ulteriormente consolidato il suo status.

Nel 1968 è scoppiato uno scandalo che ha coinvolto Delon, l'alta società francese e attività illecite, noto come l'affare Markovic. Delon è stato interrogato ma mai incriminato.

Le sue incursioni nella produzione in lingua inglese hanno portato a ruoli in film come "The Yellow Rolls-Royce" (1964), "Texas Across the River" (1966) e "Red Sun" (1971). Purtroppo, non è riuscito a replicare il suo successo nel cinema europeo in questi progetti.

Delon ha ricevuto un César Award nel 1985 per il suo ruolo di alcolista in "Notre Histoire" di Bertrand Blier. Inoltre, ha ricevuto una nomination al Golden Globe per il suo ruolo di Tancredi in "Il Gattopardo".

Tuttavia, la sua fama è gradualmente svanita negli anni successivi. Nel 21° secolo, è tornato in televisione, interpretando ruoli da detective in due miniserie - "Fabio Montale" (2002) e "Frank Riva" (2003-04).

Nel 2005, Delon è stato insignito del titolo di Ufficiale della Legion d'Onore francese per il suo contributo al cinema mondiale.

Il suo matrimonio con l'attrice e modella Nathalie Delon, dal 1964 al 1969, ha prodotto un figlio, Anthony.

Delon ha anche tre figli da altre relazioni: un figlio, Christian Boulogne, con la cantante e attrice Nico; e due figlie, Anouchka Delon e Alain-Fabien Delon, con l'attrice olandese Rosalie van Breemen.

La filmografia di Delon spazia in vari generi e lingue, comprese le sue apparizioni in film in lingua inglese come "The Yellow Rolls-Royce" e "Red Sun", che gli hanno offerto l'opportunità di mostrare il suo talento al di fuori del cinema europeo.

Nonostante abbia avuto figli con l'attrice francese Nathalie Delon e Nico, una cantante e attrice, Delon ha anche una figlia, Alain-Fabien Delon, con l'attrice olandese Rosalie van Breemen, ampliando i suoi legami familiari attraverso nazionalità e industrie dello spettacolo.

Leggi anche: