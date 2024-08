All'età di ottantotto anni - Il famoso attore francese Alain Delon è morto.

I suoi figli, Alain Fabien, Anouchka e Anthony, hanno annunciato la triste notizia domenica mattina in una dichiarazione congiunta. L'amato attore francese è morto serenamente nella sua residenza di Douchy, a sud di Parigi. La famiglia ha gentilmente richiesto privacy durante questo doloroso periodo di lutto.

Delon: Un gigante del cinema europeo

Delon aveva lottato contro problemi di salute dal 2019, a seguito di più ictus e un'emorragia cerebrale, da cui non si è mai completamente ripreso. In un'intervista dello scorso anno, Delon - un attore e produttore cinematografico acclamato - ha espresso il suo sostegno alla eutanasia, affermando: "A un certo punto e a un certo momento, abbiamo il diritto di lasciare questo mondo serenamente, senza dover ricorrere a un'istituzione medica o a macchinari per il sostegno alla vita".

Gli anni '50 hanno segnato l'inizio della folgorante carriera di Delon come uno dei principali attori europei. Il suo curriculum include ruoli in film come "Il Gattopardo", "Monsieur Klein" e "Il Caso Serpico". Delon è diventato famoso non solo per il suo fascino, spesso definito "l'uomo più bello del mondo", ma anche per la sua turbolenta vita sentimentale. Si sono diffuse voci su una relazione con Romy Schneider. Delon era sposato con Nathalie Delon e lascia quattro figli e cinque nipoti.

