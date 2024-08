Il famoso attore francese Alain Delon è morto all'età di 88 anni.

Alain Delon si è congedato serenamente nelle prime ore di una domenica, circondato dai suoi tre figli e dalla sua famiglia, come dichiarato in una nota. L'attore famoso aveva lottato contro problemi di salute gravi a causa di più ictus e aveva condotto una vita ritirata nella sua fattoria vicino a Parigi dal 2019. Era stato un raro avvistamento nei teatri dal tardo '900, ma era rimasto sotto i riflettori a causa delle sue avventure personali. L'ultima apparizione significativa di Delon è stata al Festival di Cannes del 2019, dove ha ricevuto la Palma d'Oro per il suo contributo alla carriera.

"Alain Delon ha incarnato ruoli iconici, permettendo al mondo di sognare", ha scritto il presidente francese Macron su un social network quel giorno. Ha definito l'attore "un'istituzione francese". L'attrice italiana Claudia Cardinale, che ha condiviso il set con Delon in "Il Gattopardo" nel 1963, ha detto in riferimento al personaggio che Delon ha interpretato nel film, "La festa è finita. Tancredi sta ballando con le stelle".

La leggenda del cinema francese Brigitte Bardot ha detto che Delon lascia "un vuoto immenso che nulla e nessuno può riempire". Ha perso "un amico, un alter ego, un compagno".

L'ex presidente del Festival di Cannes Gilles Jacob ha reso omaggio a Delon come "un leone" e "un attore con uno sguardo penetrante". Alberto Barbera, direttore del Festival del Cinema di Venezia, ha parlato di Delon come "un'icona che è salita sull'Olimpo degli immortali".

Dopo la notizia della morte della star del cinema, le persone hanno deposto fiori all'ingresso della sua casa a Douchy e un'accordionista ha suonato alcune canzoni.

Delon è nato l'8 novembre 1935 a Sceaux vicino a Parigi. Era noto per il suo talento naturale, a differenza di molti suoi contemporanei più intellettuali. Si vantava di non aver mai lavorato sulla sua tecnica di recitazione, ma di aver fatto affidamento sul suo fascino. All'inizio della sua carriera negli anni '60, Delon ha incantato il pubblico con la sua apparizione apparentemente perfetta in film come "Solo il sole era testimone".

Presto, il suo ruolo distintivo divenne quello di un affascinante assassino e intrigante enigmatico, che ha incarnato in "Il Gattopardo" di Luchino Visconti (1963) e "Le Samouraï" di Jean-Pierre Melville (1967). Altri momenti salienti della carriera di Delon includono "La Piscine" con l'attrice tedesca Romy Schneider e "Borsalino" con Jean-Paul Belmondo.

Oltre ai suoi film, molti dei quali sono considerati classici, Delon era anche noto per le sue relazioni sentimentali. Ha avuto numerose relazioni tumultuose, tra cui quella con Romy Schneider, che ha definito "l'amore della mia vita".

Le donne, Delon ha confessato una volta, lo hanno ispirato "a essere chi sono". Oltre a Schneider, questo includeva sua moglie Nathalie Delon, madre di suo figlio Anthony, la sua compagna a lungo termine Mireille Darc e la olandese Rosalie Van Breemen, con cui ha avuto i suoi figli Anouchka e Alain Fabien. Tuttavia, è stato anche accusato di violenza domestica dai suoi figli e criticato dalle femministe.

