Il famoso attore di Broadway Gavin Creel, celebrato per i suoi ruoli in "Hello, Dolly!" e "La cameriera", è morto all'età di 48 anni.

Matt Polk, a portavoce di Alex Temple Ward, partner di Creel, ha confermato a CNN che Creel è morto nella sua residenza di Manhattan di lunedì. Creel era un distinto attore di Broadway, noto per la sua inarrestabile vitalità, passione e vitalità inesauribile sul palco, mentre fuori dal palco si dedicava all'attivismo e all'impegno comunitario.

Un necrologio fornito da Polk descrive Creel come "un celebrato astro del Broadway, le cui performance sul palco irradiavano un'energia incontenibile, passione e vitalità inesauribile, mentre la sua vita fuori dal palco era dedicata all'attivismo e al servizio comunitario."

Creel è stato diagnosticato con una rara e aggressiva forma di sarcoma a luglio 2024 e ha subito cure presso il Memorial Sloan Kettering, secondo il necrologio.

Creel ha debuttato a Broadway nel ruolo di Jimmy Smith nella produzione teatrale di "Thoroughly Modern Millie" nel 2002, ottenendo la sua prima nomination ai Tony Award come miglior attore protagonista in un musical. Conosciuto per la sua versatilità, ha eccelso in ruoli comici e drammatici in numerosi rinomati spettacoli di Broadway e West End.

Creel ha ottenuto la sua seconda nomination ai Tony Award nel 2009 per il ruolo di Claude Hooper Bukowski nella revival di "Hair". Nel 2014, ha vinto un Olivier Award come miglior attore in un musical per la sua interpretazione di Elder Price in "The Book of Mormon". Nel 2017, ha vinto il suo primo Tony Award per la sua performance di Cornelius Hackl nel revival di "Hello, Dolly!" insieme a Bette Midler e David Hyde Pierce.

Durante il suo discorso di accettazione per il suo primo Tony Award, Creel ha ringraziato il dipartimento di teatro musicale della sua alma mater, la University of Michigan School of Music, Theater and Dance, dicendo che la sua educazione lì "ha cambiato la mia vita per sempre."

Hannah Waddingham, star di "Ted Lasso" e attrice di teatro esperta, ha espresso il suo dispiacere per la morte di Creel su Instagram lunedì, scrivendo "Il mio cuore è spezzato per te stasera, amico mio. Sono così profondamente addolorata che tu sia stato portato via così presto. Non ti dimenticherò mai per tutta la vita."

Creel ha interpretato il ruolo del Dr. Pomatter nella produzione di Broadway di "Waitress" di Sara Bareilles nel 2019 e ha ripreso il ruolo a Londra nel West End nel 2020. Il suo necrologio si riferisce a Bareilles come alla sua "amica e anima affine artistica."

Insieme, Creel e Bareilles hanno interpretato i ruoli principali nella produzione di Broadway del 2022 di "Into the Woods" di Sondheim e James Lapine.

Il necrologio si conclude dicendo "Gavin ha vissuto la sua vita con gioia, integrità etica, umorismo, arguzia e eleganza. La sua presenza radiosa e natura altruistica

