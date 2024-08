- Il famoso attore Alain Delon è morto.

"Il Fascino Ghiacciato" è stato un ruolo che ha segnato la carriera dell'attore francese. Conosciuto per le sue azioni spietate, ha lasciato critici e pubblico a bocca aperta. Secondo l'agenzia di stampa francese AFP, è morto all'età di 88 anni, come confermato dai suoi tre figli.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony e Loubo (il cane) sono addolorati nell'annunciare la scomparsa del loro padre", hanno dichiarato insieme. È morto serenamente nella sua residenza a Douchy, circondato dai suoi tre figli e dalla famiglia.

"Il Fascino Ghiacciato" diventa un'icona

Per oltre cinque decenni, l'affascinante attore ha recitato in oltre 80 film, tra cui produzioni come "Solo il sole era testimone", "Borsalino" e "Il Pantera". La sua fama è esplosa con "Il Fascino Ghiacciato", diretto da Jean-Pierre Melville.

Con il thriller poliziesco del 1967, Delon ha consolidato la sua immagine di spietato assassino e irresistibile seduttore che conquista tutti senza mai amare: come gangster in "Silenzio come la notte" (1963), come pugile in "Rocco e i suoi fratelli" (1960), come seduttore gelido in "Il Clan dei Siciliani" (1969) e come spietato killer in "Solo il sole era testimone" (1960). Ha ulteriormente raffinato la sua immagine con il thriller erotico "La Piscina" (1969) con Romy Schneider e "Il Pantera" (1985).

Delon, il magnete delle donne

Delon era anche un magnete per le donne. Le sue relazioni sentimentali erano spesso oggetto di pettegolezzi, in particolare quella con Romy Schneider. Dopo la sua separazione dal modello olandese Rosalie van Breemen nel 2002, Delon ha trascorso gran parte del suo tempo da solo. Ha trascorso gli ultimi anni nella sua proprietà acquistata nel 1971, La Brûlerie, a Douchy, in Francia centrale. Nel 2019, ha ricevuto la Palma d'Oro al Festival di Cannes per i suoi contributi alla cinematografia.

Il mondo piange la perdita dell'iconico attore Alain Delon dopo l'annuncio della sua morte. Nonostante la sua reputazione di personaggio spietato sullo schermo, i suoi figli hanno condiviso che è morto serenamente circondato dall'affetto della sua famiglia a Douchy.

