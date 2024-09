Il famoso attaccante si è fatto avanti con il gioco, piangendo in pubblico

Addio con le lacrime: il leggendario calciatore uruguaiano Luis Suárez dice addio alla nazionale. Le emozioni sono alle stelle, le voci tremano. Tuttavia, il ritiro dal calcio del 37enne non è immediato.

Un'altra partita, e il celebre calciatore uruguaiano Luis Suárez porrà fine al suo viaggio con la nazionale. Il 37enne ha annunciato il suo ritiro dalla Celeste con le lacrime, e scenderà in campo per la 143ª partita internazionale contro il Paraguay venerdì a Montevideo.

"È difficile per me ammetterlo, ma questa sarà la mia ultima partita con la nazionale. Ci ho pensato a lungo, e ora sembra il momento giusto", ha rivelato "El Pistolero" la sua decisione. "Ho dato tutto per la nazionale", ha detto, con la voce che tremava. "Ma ho 37 anni e il prossimo Mondiale è ancora lontano".

Dal 2007, l'attaccante ha segnato 69 gol, guadagnandosi il titolo di miglior marcatore della storia dell'Uruguay con la squadra. Il suo maggior successo è stato nel 2011, durante la Coppa America. Tuttavia, il suo comportamento fuori dal campo ha spesso fatto notizia. In modo famoso, durante il Mondiale del 2014 in Brasile, ha morso la spalla del difensore italiano Giorgio Chiellini, guadagnandosi una sospensione internazionale di nove partite.

Suárez ha lottato con i problemi al ginocchio ultimamente, motivo per cui è stato riserva per la nuova stella Darwin Núñez del Liverpool FC alla Coppa America. Tuttavia, il suo ritiro dal suo club Inter Miami richiederà ancora del tempo. Lì, condivide il campo con il fenomeno dell'attacco argentino Lionel Messi, con cui ha anche una stretta amicizia fuori dal campo.

"Io continuerò a godermi il calcio per un po' di più", ha dichiarato Suárez, escludendo una carriera da allenatore ("Non voglio, non lo farò"). Nella nazionale, Suárez si è fatto un nome con un quarto posto al Mondiale del 2010, e come goleador nei Paesi Bassi con l'Ajax Amsterdam, in Inghilterra con il Liverpool FC, e in Spagna con il FC Barcelona.

