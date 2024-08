Il famoso allenatore Sven-Goran Eriksson è morto.

La comunità del calcio è in lutto per la scomparsa di Sven-Göran Eriksson. Il rispettato allenatore ha ceduto alla malattia, dopo una valida lotta contro il cancro. Secondo quanto riferito dal suo rappresentante Bo Gustavsson, è morto serenamente a casa sua, circondato dai suoi cari. Al momento del suo decesso, Eriksson aveva 76 anni.

Iniziato l'anno, Eriksson ha rivelato di essere stato diagnosticato con un cancro al pancreas avanzato e gli è stato dato un massimo di dodici mesi di vita. Di conseguenza, ha lasciato il suo incarico di direttore sportivo per Karlstad, nella sua nativa Svezia.

In luglio, il celebre manager della nazionale inglese ha realizzato un sogno: ha allenato FC Liverpool per una partita. In un match dei leggendi, ha guidato la squadra dei Reds a una vittoria per 4-2 contro la squadra dei leggendi dell'Ajax Amsterdam. Prima dell'incontro, ha condiviso un commovente saluto con l'allora allenatore del Liverpool Jürgen Klopp.

Nel corso della sua illustre carriera di allenatore, l'ex difensore ha guidato club come il Benfica Lisbona, l'AS e la Lazio Roma, e il Manchester City, oltre a guidare le nazionali di Inghilterra, Messico, Filippine e Costa d'Avorio. Il suo viaggio da allenatore si è esteso per quasi quattro decenni.

La comunità del calcio ha espresso le sue condoglianze alla notizia della morte di Sven-Göran Eriksson. Nonostante la sua lotta contro il cancro al pancreas avanzato, Eriksson ha continuato a dimostrare la sua passione per lo sport, guidando la squadra dei leggendi del FC Liverpool alla vittoria in luglio.

Leggi anche: