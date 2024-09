- Il famoso agente dell'intelligence Hvaldimir è stato trovato morto in Norvegia.

H Vlad, il celebre mammifero marino, noto in tutto il mondo, è comparso per la prima volta nel 2019 al largo delle coste norvegesi, portando un insolito harnais. Questo cetaceo aveva un'etichetta con la scritta "Attrezzatura da San Pietroburgo", suscitando voci secondo cui fosse una balena spia russa. La marina russa ha una storia di addestramento di piccoli cetacei.

Sospetti di collegamenti con Putin

Nonostante non siano mai emerse prove concrete, il cetaceo è stato successivamente battezzato H Vlad, un mix della parola norvegese per "balena" e del nome di battesimo di Putin. Purtroppo, la notizia della morte di H Vlad è giunta da Rogaland, nel sud della Norvegia, come riferito dal ricercatore Sebastian Strand, che lo aveva seguito per un po' di tempo.

"Purtroppo, è stato trovato morto oggi", ha riferito Strand a NRK TV. "Non ci sono ferite gravi, ma è necessario un esame più approfondito". Anche Fredrik Skarbøvik, coordinatore marittimo del porto di Stavanger, ha confermato la morte del cetaceo. Il corpo è stato portato via con un camion.

H Vlad amava l'interazione con gli esseri umani

NRK ha riferito che il cetaceo morto è stato trovato sabato nella baia di Risavika, nel sud della Norvegia, da un padre e un figlio che pescavano. Non sono state notate ferite esterne evidenti.

Il cetaceo 007 si è guadagnato l'affetto del popolo norvegese grazie alla sua grande amabilità e alla sua predilezione per l'interazione con gli esseri umani. Rispondere alle chiamate e giocare in acqua erano tra i suoi passatempi preferiti. Addirittura, gli piaceva farsi massaggiare il rostro! La sua popolarità è cresciuta quando ha recuperato un telefono cellulare smarrito sul fondo del mare per un fan.

"Era molto adattato alla società umana", ha spiegato Strand. "Sembra che abbia trascorso una parte consistente della sua vita in cattività". Si ipotizza che H Vlad possa essere stato una balena terapeutica di una struttura russa che, in qualche modo, è finita in Norvegia.

Il declino della salute di H Vlad

Purtroppo, la salute di H Vlad è peggiorata nel suo nuovo ambiente e ha iniziato a perdere peso. Erano in corso vari piani di reinserimento, ma prima che potessero essere attuati, è morto improvvisamente. "È solo devastante", ha detto Strand in televisione. "Sembrava in buona salute venerdì, quindi dobbiamo indagare sulla causa di questo improvviso peggioramento".

"Io sono sconvolto", ha aggiunto Strand. "Ha rallegrato il cuore di molte persone in Norvegia".

Nonostante le voci di spionaggio, non ci sono prove concrete che suggeriscano che H Vlad fosse coinvolto in attività di intelligence. Tuttavia, la sua predilezione per l'interazione con gli esseri umani e le sue abilità uniche, come il recupero di un telefono cellulare dal fondo del mare, hanno alimentato le speculazioni.

Leggi anche: