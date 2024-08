- Il falso patrimonio miliardario ammette bugie su Shania Geiss.

Nel processo contro un uomo accusato di aver inventato una storia di una relazione con la star della reality TV Shania Geiss (20), l'avvocato della difesa ha ammesso i fatti. "Non era mai sua intenzione arrecare alcun danno a Mrs. Geiss", ha dichiarato l'avvocato presso il tribunale distrettuale di Heilbronn. Il suo cliente non è stato in grado di spiegare oggi come gli sia venuta l'idea di pubblicare i falsi messaggi della chat. "È stato piuttosto incauto", ha aggiunto l'avvocato.

L'uomo di 24 anni è accusato di diffamazione. Geiss non ha voluto fare dichiarazioni prima del processo e né lei né altri membri della famiglia sono apparsi in tribunale.

L'uomo è accusato di aver pubblicato un falso messaggio della chat sul suo account Instagram, che aveva circa 500.000 follower, sostenendo di aver fatto sesso con Geiss in un club a Kitzbühel. Sapeva che non c'era stato alcun incontro tra loro, figurarsi uno con atti sessuali, ha detto il pubblico ministero, definendolo un "intreccio di menzogne".

Ha anche inviato i falsi messaggi della chat a due testate giornalistiche, che hanno entrambi riferito dell'incontro sessuale presunto.

Il difensore si presenta come erede di un miliardario che vive una vita di lusso sul suo canale Instagram, ha detto il pubblico ministero. In realtà, ha solo un reddito modesto e nessun patrimonio, e potrebbe anche avere debiti.

La famiglia Geiss è diventata famosa grazie allo show televisivo "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie", che dal 2011 offre uno sguardo sulla loro vita da jet-set. Shania Geiss è la figlia più giovane di Robert e Carmen Geiss e ha una sorella maggiore di nome Davina. La famiglia è di Colonia ma vive nel principato di Monaco.

