- Il fallimento del film portò al matrimonio con Tamsin Egerton.

Josh Hartnett (46) ha trovato l'amore sul set di un vero e proprio film horror con l'attrice britannica Tamsin Egerton (35). La coppia si è conosciuta durante le riprese di un film che Hartnett ha descritto come "il modo più hollywoodiano possibile" e che lui ha definito "il peggior film che entrambi abbiamo mai fatto". L'attore, che non è stato nominato, interpretava il ruolo di marito e moglie in un film che non è mai arrivato nelle sale.

Hartnett e Egerton hanno entrambi lasciato i loro rispettivi partner dopo aver sentito una connessione sul set. "Eravamo entrambi a Londra per le riprese e avevamo partner stabili, e ci siamo resi conto che non avrebbe funzionato perché ci piacevamo davvero", ha spiegato Hartnett. Dopo la fine delle riprese, i due hanno iniziato a frequentarsi.

In quel momento, Hartnett viveva a New York e Egerton a Londra, quindi trascorrevano del tempo insieme durante le vacanze. "Poi è venuta negli Stati Uniti e siamo andati in un lungo viaggio in auto dove ha incontrato i miei genitori, e così è andata", ha ricordato Hartnett. La coppia ha vissuto tra due case fino a quando Egerton non è rimasta incinta e si sono sposati.

Hartnett e Egerton si sono sposati a novembre 2021, a quel punto avevano già tre figli, nati nel 2015, 2017 e 2019. Quest'anno, Hartnett ha rivelato sul sito "Gold Derby" durante gli Screen Actors Guild Awards di essere diventato padre di quattro figli. Il genere del loro primo figlio è l'unico che è stato reso pubblico: il loro figlio maggiore è una ragazza.

Durante le riprese, Hartnett e Egerton hanno iniziato a conoscersi meglio, scoprendo una connessione profonda che li ha portati a lasciare i loro precedenti partner. Dopo la fine delle riprese, hanno deciso di intraprendere una relazione romantica.

Leggi anche: