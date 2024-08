- Il Dynamo Dresda ha superato facilmente il VfB Stuttgart II, assicurando una comoda vittoria 2-0.

Dynamo Dresden è tornato in forma dopo una settimana difficile. Hanno rimontato la loro sconfitta per 0:2 contro Aue nella derby della Sassonia, battendo il VfB Stuttgart II 2:0 (1:0) oggi allo Rudolf-Harbig-Stadion. Christoph Daferner (15° minuto) ha aperto le marcature, e Tony Menzel (72°) ha aggiunto un altro gol nella ripresa. Di Benedetto del Stuttgart è stato espulso per ripetuti falli al 55° minuto. La partita è stata seguita da 27,205 spettatori.

Dresden ha iniziato la partita con cautela, lasciando all'inizio l'iniziativa alla squadra riserve dello Stuttgart. Tuttavia, un errore in mezzo campo è stato sfruttato da Vinko Sapina che ha servito Daferner per un facile gol. La SGD ha poi giocato come una grande squadra, non lasciando quasi respirare lo Stuttgart. Le occasioni per allungare il vantaggio sono arrivate e sono state sprecate, con Niklas Hauptmann (19°) e Sapina (31°) che hanno mancato i loro tiri. Il punteggio all'intervallo era un stretto 1:0 a favore dei padroni di casa fiduciosi.

L'espulsione di Di Benedetto al 55° minuto ha dato a Dresden un vantaggio numerico. Hanno sfruttato appieno questa situazione, con Sapina che ha fornito l'assist per Menzel che ha segnato a colpo sicuro al 72° minuto. La vittoria casalinga ha portato Dresden al terzo posto in classifica.

