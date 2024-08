- Il Dynamo di Dresda trasferisce temporaneamente il suo giocatore Sterner a Kiel.

Dynamo Dresda ha rinforzato la propria rosa con Jonas Sterner. La squadra di calcio di divisioni inferiori ha acquisito il talento offensivo in prestito annuale dal debuttante in Bundesliga Holstein Kiel. Il 22enne ha giocato in 16 partite nella seconda divisione la scorsa stagione, ma la sua presenza nella rosa principale è diminuita verso la fine e finora in questa stagione ha giocato solo nella squadra riserve della Regionalliga Nord.

Come ha dichiarato il direttore sportivo Thomas Brendel, "Con Jonas, abbiamo ora un giocatore giovane e talentuoso che si è già fatto un nome nelle divisioni superiori. La sua agilità e il suo repertorio ci danno una solida base per competere sia sulle ali che nel centrocampo centrale".

