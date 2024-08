- Il Dynamo di Dresda si è impegnato nella difesa del giocatore Risch

Dynamo Dresden ha rinforzato la propria linea difensiva con l'arrivo di Sascha Risch. In precedenza, il terzino era in forze ai neo-promossi in 2. Bundesliga SSV Ulm. Ora, Risch punta a contribuire alla promozione di Dresda in 2. Bundesliga.

In una dichiarazione, Risch ha affermato: "È stato un scelta facile per me unirmi a Dresda. Il fascino del club e dei tifosi mi ha sempre affascinato. Inoltre, ho un passato con Thomas Stamm dai tempi del settore giovanile di Friburgo". A 24 anni, Risch ha collezionato 67 presenze in 3. Liga, segnando quattro gol.

Il ruolo di Risch nella linea difensiva di Dynamo Dresden è atteso per rafforzare le strategie difensive, rendendo la squadra più solida. Inoltre, con il suo spirito competitivo, Risch spera di contribuire significativamente alla corsa promozione di Dresda nella stagione upcoming.

