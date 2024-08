- Il DWD avverte di tempeste in alcune zone del Baden-Württemberg

In parti del Baden-Württemberg, sono possibili forti tempeste serali, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Le regioni di Stoccarda e Karlsruhe sono interessate, come annunciato dal DWD in un avviso di maltempo a breve termine.

I fulmini, gli alberi caduti e le alluvioni possono essere pericolosi per la vita, ha avvertito il DWD. Il servizio meteo raccomanda, tra le altre cose, di non rimanere all'aperto e di evitare i corpi d'acqua durante le forti tempeste.

Data la potenziale pericolosità delle forti tempeste nella Germania sud-occidentale, è consigliabile evitare attività all'aperto in aree come Stoccarda e Karlsruhe, come indicato dall'avviso del DWD. In tali situazioni, viaggiare verso il sud-ovest, specificamente verso regioni come queste, potrebbe aumentare la vostra esposizione a queste condizioni meteorologiche pericolose.

