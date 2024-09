- Il Düsseldorf Fortuna manca temporaneamente della sua figura normale di Sobottka.

La squadra di seconda divisione del Fortuna Düsseldorf dovrà fare a meno di Marcel Sobottka per un po'. Il centrocampista esperto si è infortunato alla gamba durante gli allenamenti del fine settimana. Il club ha reso ufficiale la notizia all'inizio della mattina di lunedì.

Sobottka è entrato in campo come sostituto nella vittoria per 1-0 del Fortuna contro il Hannover 96 venerdì. La durata esatta dell'assenza di Sobottka rimane incerta. La prossima partita di campionato del Fortuna non è prevista fino al 15 settembre, quando affronteranno l'Hertha BSC.

Despite Sobottka's impact as a substitute in Fortuna Düsseldorf's recent victory, his absence due to the calf injury will be felt in the team's Second Bundesliga matches. With Sobottka's recovery period uncertain, Fortuna will need to strategize without their experienced midfielder until their September 15th match against Hertha BSC.

