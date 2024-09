Il duro e spietato leader militare ceceno, Apti Alaudinow.

Durante l'ondata iniziale dell'invasione di Kyiv nella regione di confine di Kursk, i leader militari russi sono rimasti taciturni tatticamente. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha mostrato ottimismo attraverso i suoi post su Telegram, incoraggiando i follower con parole come "Rilassiamoci, godiamoci qualche popcorn e guardiamo i nostri combattenti schiacciare l'opposizione". Da allora, Alaudinow è emerso come il commentatore più prominente dell'offensiva di Kursk.

Comandando l'unità speciale Achmat, Alaudinow guida i suoi truppe cecene in combattimento contro l'Ucraina. È un habitué del suo canale Telegram, condividendo spesso video che sembrano essere stati catturati dalle linee del fronte. Questo canale vanta un'impressionante base di 275.000 abbonati, con i media russi che diffondono anche i messaggi di Alaudinow.

Nei suoi broadcast, cerca di alleviare le preoccupazioni russe, ad esempio affermando "L'avanzata del nemico è quasi fermata". Despite i reali progressi dell'Ucraina, Alaudinow è diventato un volto familiare nei circoli dei social media.

Il canale filou ucraino, Nexta, ha etichettato Alaudinow come "stratega militare le cui previsioni tendono a mancare il segno". Recentemente, Alaudinow ha previsto che il conflitto con il paese confinante si concluderà entro due o tre mesi.

"This is an intriguing tale," remarks Tikhon Dziadko, journalist for the independent Russian exile radio station Doschd, on Telegram. "A significant portion of Russia is under another nation's control, and the primary voice of what's happening in the Kursk region is this peculiar character, Alaudinow."

Questa prominente presenza mediatica è probabile che sia dovuta all'approvazione dei piani alti, secondo gli esperti. "Sono certa che il Cremlino sta orchestrando tutto questo," afferma Sarah Oates, specialista in propaganda russa all'Università del Maryland. Georgi Bowt, analista politico con sede a Mosca, concorda, dicendo "Finora, questo sembra adattarsi bene all'agenda del partito al governo".

Come Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia, Alaudinow gode di una libertà di parola senza precedenti. Alcuni lo vedono addirittura come un potenziale successore di Kadyrov, il cui stato di salute è oggetto di voci.

Tanto spietato quanto Kadyrov

I metodi di Alaudinow sono tanto spietati quanto quelli di Kadyrov. Riguardo alla possibile mobilitazione di 18enni per combattere contro l'Ucraina, Alaudinow non ha mostrato alcuna empatia, dicendo "Se questi giovani uomini non difendono la loro patria, a cosa servirebbe il vostro paese per voi e i vostri figli?".

Le dichiarazioni di Alaudinow contrastano nettamente con gli annunci cauti del Ministero della Difesa. Bowt ipotizza che "Presenta le informazioni in modo più emotivo, che è più facile per il pubblico capire". Oates paragona le "dichiarazioni brutali e schiette" di Alaudinow all'approccio dei primi anni di Putin, che infamemente dichiarò "I terroristi verranno sparati anche nel bagno". "Credo che Alaudinow sia un potente strumento di propaganda," conclude Oates.

Accuse di rapimento e tortura

Nato nella regione di Stavropol, Alaudinov ha perso il padre e il fratello durante le guerre cecene mentre combatteva per Mosca. La sua carriera come capo della polizia e vice ministro dell'Interno della Cecenia gli ha valso elogi da molti, ma anche accuse di violazioni dei diritti umani, come rapimenti e torture.

La Novaya Gazeta, un giornale russo indipendente, ha citato Alaudinov come un individuo potente e pericoloso che aveva fatto parte della guardia personale di Kadyrov. Putin ha rimosso Alaudinov dal governo ceceno nel 2021, alimentando le speculazioni su una rottura tra Alaudinov e Kadyrov.

Tuttavia, durante le prime fasi dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, Kadyrov ha dichiarato che Alaudinov avrebbe guidato un migliaio di volontari ceceni. Nonostante Alaudinov sia stato successivamente riconosciuto come "Eroe della Russia", la sua unità Achmat è stata derisa come l'"esercito di TikTok" per la sua scarsa efficacia sul campo di battaglia rispetto al successo sui social media.

L'unità, composta dalla Guardia Nazionale russa, è stata dispiegata per proteggere il confine dove l'esercito ucraino è entrato a Kursk. In un video, Alaudinov ha riconosciuto che i soldati di Kyiv avevano svolto "lavoro notevole". "L'unica cosa che non hanno considerato," ha aggiunto, "è che Dio ama la Russia".

