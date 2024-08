- Il duro: combattere per gli scoiattoli rossi in Galles

Il nemico porta il grigio. Agile e piuttosto piccolo, è in netta maggioranza - stimato 16 a 1. Un uomo che si erge contro l'intruso sta attraversando ora una foresta gallese con un sacco di noci. Craig Shuttleworth ha un - ammettiamolo, insolito - obiettivo: catturare i sorci grigi sull'isola di Anglesey. Solo allora, pensa, i loro parenti rossi saranno al sicuro. È la battaglia dei saliscendi - e Shuttleworth è proprio nel mezzo.

Per molti turisti tedeschi, i simpatici roditori grigi in Gran Bretagna sono una novità. Dopotutto, conoscono solo i sorci rossi. Nei parchi di Londra e nei vasti terreni delle tenute, i giocosi animaletti portano gioia agli occhi. Ma nella realtà, i grigi sono una specie invasiva che rappresenta una minaccia.

Nel corso dei decenni, i sorci grigi (Sciurus carolinensis) provenienti dall'America sono stati introdotti in Gran Bretagna, spesso in grandi tenute. Non è stato fino agli anni '30 che è diventato evidente il danno: i sorci rossi (Sciurus vulgaris) venivano sostituiti.

Una delle ragioni è che i grigi trasmettono il virus della pox dei sorci. Anche se loro stessi non si ammalano, i sorci rossi nativi sì. Gli animali infetti diventano più deboli e mangiano meno. Di recente, si stima che il virus abbia ucciso l'80% dei rossi in una regione del Galles.

Ma anche senza diffondere il virus, i più grandi grigi rappresentano una minaccia per i rossi. "I sorci grigi possono mangiare semi e noci che non sono ancora maturi per essere digeriti dai rossi, così si prendono il cibo per primi", spiegano le autorità. Inoltre, i sorci grigi causano anche danni significativi ai nidi degli uccelli e agli alberi.

Sull'Europa continentale ci sono i grigi, ad esempio, nel nord Italia. Tuttavia, un temuto avanzamento oltre le Alpi non si è ancora verificato. Anche perché gli animali hanno più predatori lì, come sparvieri, poiane o martore. "Attualmente non ci sono indicazioni che i sorci grigi vivano già selvatici in Germania o debbano essere attesi a breve", scrive l'Unione per la Conservazione della Natura e della Biodiversità (NABU).

Ma ci sono ormai pochi luoghi in Inghilterra e Galles dove i rossi resistono ancora. Anglesey è una specie di rifugio per loro. E Craig Shuttleworth vuole mantenerlo tale.

Il ricercatore dell'Università di Bangor nel Galles ha un compito difficile. Anglesey è grande e offre molto spazio per i simpatici roditori. Grazie alle telecamere online e ai residenti attenti, cerca di rintracciare i sorci grigi. Nei boschi, mette trappole e distribuisce noci per attirare gli animali.

Se un sorcio grigio finisce effettivamente in gabbia, significa morte. "È illegale rilasciare i grigi di nuovo in natura", spiega il ricercatore e si riferisce a una legge corrispondente. Metodi alternativi come nutrire con crema di nocciole spalmata con contraccettivi o utilizzare la tecnologia genetica per limitare la loro riproduzione non sono ancora sufficientemente avanzati per un uso immediato.

Anche se fosse permesso rilasciare gli animali catturati sulla terraferma gallese, non farebbe molta differenza. Si affretterebbero a tornare. I due grandi ponti, attraverso i quali passano molti turisti e passanti - partono da Anglesey i traghetti per l'Irlanda - rendono facile agli intrusi grigi.

È probabile che alcuni animali si aggancino alle auto o addirittura ai treni. Per questo Shuttleworth mette anche le sue trappole sul lato della terraferma. Ma i ponti non sono l'unico modo: almeno un animale è stato avvistato mentre nuotava attraverso lo stretto di Menai, il canale d'acqua tra la terraferma e Anglesey.

Attualmente, il ricercatore stima che ci siano 16 sorci grigi sull'isola. Non si arrende nella lotta per le cime degli alberi. Controlla regolarmente le trappole. I vicini lo chiamano spesso per segnalare avvistamenti di un sorcio grigio nei loro giardini. Chiunque potrebbe impostare una trappola, dice Shuttleworth, ma molti naturalmente esitano a uccidere l'animale catturato. Così, continua il lavoro quasi da solo. Come il salvatore dei rossi.

