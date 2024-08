Il duo tedesco di spiaggia perde la Coppa d'oro.

Clemens Wickler e Nils Ehlers, due tedeschi, perdono la finale olimpica di beach volley - ma vincono l'argento. La medaglia d'oro va alla coppia svedese David Ahman e Jonatan Hellvig, che trionfano nello stadio sotto la Torre Eiffel con una vittoria per 2:0.

Nessun Oro nella Sabbia: Nils Ehlers e Clemens Wickler hanno mancato il grande colpo olimpico, ma hanno vinto l'argento sotto la Torre Eiffel a Parigi. La migliore coppia tedesca di beach volley ha perso contro i numeri uno del mondo David Ahman e Jonatan Hellvig dalla Svezia in una finale senza storia con 0:2 (10:21, 13:21), senza riuscire a ripetere il trionfo del 2012 di Julius Brink e Jonas Reckermann.

Davanti a un pubblico impressionante di 12.860 spettatori, Ehlers/Wickler hanno avuto la loro peggiore prestazione del torneo nella finale. Due giorni dopo la loro vittoria in semifinale contro i campioni olimpici di Tokyo norvegesi Anders Mol e Christian Sørum, hanno mancato di forza contro la squadra attualmente migliore del mondo. La coppia tedesca ha commesso troppi errori, è sembrata nervosa e non ha avuto alcuna possibilità fin dall'inizio. Gli svedesi hanno convertito la loro seconda palla match dopo soli 34 minuti.

Tuttavia, la prima medaglia per una squadra maschile tedesca in dodici anni dovrebbe consolare rapidamente Ehlers/Wickler. Nel cuore della capitale francese, hanno celebrato il più grande successo della loro carriera finora. Ehlers/Wickler hanno giocato un torneo fantastico e hanno battuto tutte le squadre di vertice prima che la loro marcia verso la vittoria fosse fermata nella finale tarda serata.

"Fanculo, diamo tutto"

Gli svedesi sono partiti meglio. Con potenti smash e servizi intelligenti, hanno messo pressione sulla coppia tedesca sin dall'inizio, portandosi rapidamente in vantaggio 3:0 e costringendo Ehlers/Wickler a chiamare un time-out precoce sul 9:5. "Fanculo, diamo tutto", ha urlato Ehlers al suo compagno, incoraggiandolo ripetutamente.

Tuttavia, la squadra tedesca ha continuato a lottare contro la forte difesa svedese con superbloccatore Hellvig. I loro servizi sono finiti anche nella rete, e il primo set è stato perso dopo soli 17 minuti. "Spero che ora possano psicologicamente liberarsi e convincersi: 'Ehi, qui non abbiamo nulla da perdere'", ha detto l'esperto Reckermann su ZDF.

Non è successo. Anche se Ehlers/Wickler hanno reso il secondo set più emozionante, i punti cruciali sono sempre andati agli svedesi. Neanche gli incitamenti di molti tifosi tedeschi sono serviti a qualcosa.

Tuttavia, i due terzi del mondo tedesco avevano fatto il loro ingresso nella finale a Parigi in modo inarrestabile. Tre vittorie in tre partite di gruppo sono state seguite, tra gli altri, da una vittoria contro i numeri due del mondo George/Andre del Brasile nel sedicesimo di finale. Non sono riusciti a fermare neanche la coppia norvegese di vertice in semifinale, contro cui non avevano mai vinto una partita - doveupon Ehlers ha annunciato: "Adesso andiamo per l'oro".

Fino ad ora, la coppia che gioca insieme dal fine 2021 non è stata

