- Il duo ha fatto un'opera mozzafiato sul palco.

Nicole Kidman, 57 anni, e Liev Schreiber, 56, formano un duo navigato, sia sullo schermo che fuori, che attira l'attenzione con le loro performance coerenti e le apparizioni sui red carpet. Nella serie Netflix "The Perfect Couple" (nota originariamente come "A New Summer" in tedesco), interpretano i ruoli di una coppia sposata apparentemente armoniosa. Questa armonia si è estesa alla première della serie, durante la quale hanno irradiato unità e comfort durante il loro tempo insieme.

Liev Schreiber ha optato per un completo grigio con camicia bianca impeccabile, mentre Nicole Kidman ha sfoggiato un sofisticato vestito nero a spalla sola per l'evento ospitato per le strade di Londra.

Mentre potrebbero sorgere visioni di una nuova coppia di potere hollywoodiana da queste immagini, è importante considerare i fatti. Nicole Kidman è devotamente sposata con Keith Urban, anche lui 56enne, dal 2006. Liev Schreiber ha condiviso una relazione con Naomi Watts, 55 anni, dal 2005 al 2016. Da allora, è stato accompagnato da Taylor Neisen, 31 anni.

Cast di stelle in "The Perfect Couple"

La miniserie mystery thriller "The Perfect Couple", composta da 6 episodi, è stata adattata dal romanzo omonimo del 2018 di Elin Hilderbrand, 55 anni. In questo adattamento inquietante, Nicole Kidman interpreta la rinomata autrice Greer Garrison Winbury, mentre Liev Schreiber interpreterà suo marito, Tag Winbury. Mentre pianificano il lussuoso matrimonio del loro figlio, una discovery macabra sulla riva del mare costringe tutti gli ospiti del matrimonio a barricarsi come potenziali sospetti.

Oltre a Kidman e Schreiber, il cast della miniserie include Dakota Fanning, Meghann Fahy, Eve Hewson, Ishaan Khatter, Billy Howle e Jack Reynor. "The Perfect Couple" (o "A New Summer") sarà disponibile per lo streaming su Netflix a partire dal 5 settembre.

