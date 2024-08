Il duo di spiaggia si batte per la finale del dramma criminale

Una vittoria contro i campioni olimpici permette al duo tedesco di beach volleyball di sognare l'oro olimpico: Clemens Wickler e Nils Ehlers si qualificano per la finale con un thriller sulla sabbia. Così, per i giocatori di beach volley, è assicurata la prima medaglia dal 2016.

I campioni olimpici sconfitti, l'oro a portata di mano: Dodici anni dopo il trionfo di Julius Brink e Jonas Reckermann, i giocatori di beach volley tedeschi possono sperare nel loro prossimo momento olimpico. Nils Ehlers e Clemens Wickler hanno sconfitto i norvegesi Anders Mol e Christian Sørum 2-1 (21-13, 17-21, 15-13) nella semifinale emozionante a Parigi. Nella finale di sabato (10:30 PM), Ehlers/Wickler possono incoronare la loro striscia vincente e fare storia.

Nella finale per l'oro, i terzi al mondo incontreranno i numeri uno al mondo David Ahman/Jonatan Hellvig dalla Svezia o i qatarioti Cherif Younousse / Ahmed Tijan. È già certo che per la prima volta dal trionfo di Brink/Reckermann nel 2012 a Londra, un duo maschile tedesco salirà sul podio olimpico.

Presente il veterano Grozer

"Siamo really proud di poter giocare altre due partite in questo stadio," ha detto Ehlers dopo la qualificazione alle semifinali di martedì contro gli olandesi Stefan Boermans e Yorick de Groot. Wickler ha aggiunto con fiducia: "È l'approccio sbagliato partire dal quarto posto. Quindi, daremo il massimo e proveremo a giocare per le medaglie."

La partita contro i campioni olimpici norvegesi del 2021 si è trasformata in un gioco emozionante sotto il sole cocente e temperature di 28 gradi sul campo di Marsiglia a Parigi. Nessuna delle due squadre è riuscita a prendere il comando nel primo set; a 3-5, Ehlers/Wickler hanno segnato quattro punti consecutivi, costringendo i norvegesi a chiamare il primo timeout.

I tedeschi hanno poi costantemente allungato il vantaggio, con un blocco spettacolare di Ehlers che ha assicurato la chiara vittoria del set. Il secondo set è iniziato in modo equilibrato, ma i norvegesi hanno poi preso il comando fino a sei punti di vantaggio.

Ehlers/Wickler, however, sono rimasti concentrati e hanno continuato a giocare un gioco concentrato. Hanno rimontato un deficit di 1-3 nel terzo set punto per punto, sono passati in vantaggio 12-10 - e non l'hanno più mollato. Il secondo match ball era in - dopo la revisione video.

A Parigi, Ehlers/Wickler sono stati su una striscia vincente inarrestabile fin dalla prima partita. Nella fase a gironi, il duo, che gioca insieme sulla sabbia dal fine 2021, aveva già ottenuto tre vittorie convincenti. Hanno poi seguito con una vittoria netta nel sedicesimo di finale contro i numeri due del mondo George/Andre del Brasile.

Ehlers/Wickler sono l'unico duo di beach volley tedesco ancora in lizza per le medaglie. La squadra femminile di Svenja Müller e Cinja Tillmann non è riuscita a raggiungere i quarti di finale. La campionessa olimpica di Rio Laura Ludwig e l'esordiente olimpica Louisa Lippmann erano già state eliminate dopo le partite a

