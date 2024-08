- # Il duo di spiaggia e' deluso #

I fuochi d'artificio si accendono, ci sono applausi e molti abbracci: mentre i giocatori di beach volley Clemens Wickler e Nils Ehlers attraversavano un corridoio di familiari e amici nella notte parigina, i loro sorrisi erano momentaneamente scomparsi.

Non lontano dallo spettacolare stadio vicino alla Torre Eiffel, loro e la loro tanto agognata medaglia d'argento erano celebrati in un ristorante. Il dolore della cruenta sconfitta finale alle Olimpiadi probabilmente rimarrà a lungo nei Hamburgers.

"Non abbiamo trovato il nostro gioco, purtroppo abbiamo giocato la peggiore partita della stagione in finale," ha detto il berlinese di nascita Ehlers, ancora visibilmente deluso.

La testa non c'era

Con prestazioni impressionanti, i Hamburgers erano entrati in finale nella capitale francese. Ma contro i giovani numeri uno del mondo dalla Svezia, David Ahman/Jonatan Hellvig, hanno perso 0:2 (10:21, 13:21), quasi nulla è andato per il verso giusto. "Forse volevamo troppo. L'oro in vista e poi completamente bloccati," ha provato a spiegare Wickler.

Si era sentito al meglio durante il riscaldamento, ma poi in campo, tutto era scomparso. "Gambe completamente pesanti. Era sicuramente qualcosa che ci è successo mentalmente," ha detto il 29enne.

Molti errori nel servizio, fraintendimenti e altri errori sono stati visti dai molti tifosi tedeschi. I svedesi non hanno nemmeno dovuto fare affidamento sui loro speciali servizi saltati. Hanno solo dovuto giocare in modo controllato e con pochi errori.

"È incredibilmente doloroso perché sul palco, con tutta l'attenzione, non siamo riusciti a trovare il nostro gioco e a performare così," ha detto il 30enne Ehlers.

La gioia arriverà

Molti sostenitori avevano viaggiato da casa e avevano fatto lunghi viaggi. Vedere una simile prestazione è stato molto deludente, ha detto Wickler. "Ma se guardo quanto sono orgogliosi i più dei tifosi tedeschi di noi, mi aiuta a essere orgoglioso della nostra prestazione anche io. Perché ci siamo spinti oltre noi stessi nelle sei partite precedenti."

Il loro obiettivo era una medaglia, che i partner si erano prefissati quando avevano formato la loro squadra nel 2022. Che alla fine sia diventata d'argento è il più grande successo della loro carriera e piuttosto sorprendente.

Con il tempo, la gioia di ciò che hanno ottenuto arriverà. "E questo è importante, continuare a rendersene conto, continuare a ripeterselo," ha detto Ehlers. "E alla fine, sono sicuro che ci crederò al 100 percento." La serata con i propri cari avrà sicuramente aiutato.

Il prossimo torneo si avvicina rapidamente

La coppia si vede ancora in ascesa. Ehlers ha parlato di un'esperienza di apprendimento estremamente importante. Wickler era determinato: "Se mai avremo la possibilità di avere una finale simile, faremo meglio."

I Hamburgers non avranno molto tempo per festeggiare la loro medaglia d'argento o rimuginare sull'opportunità persa, poiché il calendario internazionale è stretto. Il Campionato Europeo nei Paesi Bassi per loro inizia mercoledì.

