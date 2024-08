- Il duo di perline di vetro si è sposato.

La coppia "Glassperlenspiel" Carolin Niemczyk (34) e Daniel Grunenberg (35) è ora sposata. Lo riferisce la rivista "Vogue" e mostra addirittura foto esclusive del loro matrimonio nel sud della Francia. 41 ospiti hanno partecipato alla celebrazione nel piccolo villaggio di Allan. La regione è da tempo uno dei luoghi dei sogni di Niemczyk e Grunenberg. La coppia ha anche fornito la musica per il loro matrimonio da soli: "Abbiamo avuto un grande DJ e Daniel aveva creato una playlist Spotify con i nostri brani preferiti in anticipo". Non potevano mancare anche i brani degli anni '90 e 2000.

A ottobre, quando professionalmente si fa più tranquillo dopo i festival estivi, la coppia partirà per una luna di miele romantica in Canada, continua Niemczyk - solo loro due. La cantante e tastierista vengono entrambi dal Lago di Costanza e si sono conosciuti durante l'adolescenza. Avevano già fatto musica insieme prima del loro progetto "Glassperlenspiel". Stanno insieme dal 2006. La proposta è stata piuttosto poco glamour, ma comunque insolita, come riferisce Niemczyk.

La proposta è avvenuta nel KaDeWe di Berlino

"Sposarsi per me ha sempre avuto qualcosa di molto adulto e spesso ero incerta se fosse qualcosa per me", riferisce la cantante. La proposta è avvenuta tranquillamente e senza kitsch: "Mentre Daniel e io eravamo seduti una sera al ristorante italiano al sesto piano del KaDeWe, mi è venuta la voglia di dire a Daniel: 'Penso che ora potrei immaginare di sposarmi!' Lui ci ha pensato solo briefly e poi ha detto: 'Allora andiamo al piano terra e compro un anello e ci sposiamo!' Ovviamente ho detto 'Sì': 'Così siamo scesi e mi ha comprato un anello'".

