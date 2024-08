Giovani individui o, alternativamente, la generazione emergente - Il duo di Bieber, composto da Justin e Hailey, ha dato il benvenuto al loro neonato nel mondo.

La famiglia Bieber si allarga: la sensazione canora canadese Justin Bieber, 30 anni, insieme alla sua moglie, la modella di successo Hailey Bieber, 27 anni, ha portato una nuova aggiunta nel loro mondo. Justin ha espresso la sua gioia su Instagram, dando il benvenuto al loro piccolo tesoro e presentando il suo nome - Jack Blue Bieber.

Ha condiviso persino un'immagine del minuscolo piedino di un neonato. La coppia ha tenuto nascosti i dettagli della nascita, compresa la data esatta e il sesso del bambino, lasciando inizialmente tutti a indovinare. Il nome Jack è un nome popolare per i ragazzi negli Stati Uniti, ma un rappresentante di Hailey Bieber ha confermato che questo piccolo è effettivamente un maschietto.

Hailey stessa ha condiviso la foto del piedino nelle sue Instagram Stories, decorandola con emoji di orso e cuoricino blu.

Justin e Hailey Bieber formano ora una famiglia di tre persone

Lo scorso maggio, hanno annunciato casualmente la loro gravidanza, pubblicando un video e una serie di foto su Instagram. Si dice che Hailey fosse incinta di sei mesi in quel momento, come confermato dal suo portavoce.

I Bieber si sono sposati in una cerimonia veloce e privata in un ufficio comunale di New York City nel settembre 2018. Tuttavia, la loro grande celebrazione nuziale si è svolta un anno dopo in una bellissima tenuta nella Carolina del Sud.

