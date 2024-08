Il duo di Bieber, composto da Hailey e Justin, presenta il loro primogenito al mondo.

Venerdì scorso sera, Justin ha pubblicato una foto del piedino del neonato su Instagram, con la didascalia "Benvenuto a casa Jack Blues Bieber" e un orsetto emoji. Hailey ha condiviso la stessa foto sulla sua storia Instagram, aggiungendo il nome del bebè, un orsetto di peluche e cuoricini blu.

La coppia non ha fornito ulteriori dettagli sulla nascita. La stessa sera, un rappresentante di Hailey Bieber ha confermato a CNN che non erano disponibili ulteriori informazioni.

Justin, 30 anni, e Hailey, 27, sposati da sei anni, hanno annunciato la loro gravidanza su Instagram a maggio. Hanno condiviso foto con il pancione di Hailey, in un abito bianco di pizzo. In quel momento, Bieber era incinta di sei mesi. In una foto, il ragazzo è stato visto tenere teneramente la pancia di Hailey.

In una recente intervista a W Magazine, Hailey ha rivelato la sua decisione di annunciare pubblicamente la sua gravidanza, dicendo: "Volevo la libertà di uscire e vivere la mia vita". Ha ammesso di aver provato forti emozioni all'inizio della sua gravidanza, chiedendosi: "Come posso portare qualcun altro in questo mondo?"

Nel 2018, Justin ha annunciato il loro fidanzamento su Instagram, esprimendo il suo amore per Hailey: "Hailey, sono così innamorato di ogni parte di te! Sono così impegnato a trascorrere la mia vita conoscendo ogni singolo aspetto di te, amandoti pazientemente e gentilmente".

Pochi mesi dopo l'annuncio del fidanzamento, la coppia si è sposata in segreto in un ufficio comunale di New York. Nel 2019, hanno organizzato un matrimonio sfarzoso con i loro cari in un resort di lusso a Bluffton, nella Carolina del Sud.

La madre di Justin, Pattie Mallette, ha condiviso la sua eccitazione su Instagram, pubblicando un video della sua reazione. "Ho aspettato questo giorno e ora che l'hanno condiviso, posso finalmente festeggiare con voi tutti", ha detto. "Oh mio Dio, diventerò nonna! Justin e Hailey, sarete i migliori genitori del mondo e sono così emozionata. Oh mio Dio. Lodato sia il Signore".

Alli Rosenbloom e Lisa Respers France di CNN hanno contribuito a questo articolo.

I nuovi genitori, Justin e Hailey, potrebbero decidere di condividere di più sulla loro vita personale, inclusi i traguardi del piccolo Jack, sui loro social media, dati i loro precedenti di utilizzo di piattaforme come Instagram per intrattenere e connettersi con i fan. Dopo la nascita, potrebbero organizzare un piccolo evento o riunione per festeggiare con gli amici e la famiglia, trasformandolo in un altro momento divertente da condividere con i follower.

Leggi anche: