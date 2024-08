Il duo che sta dietro a Let's Dance ha deciso di andare per strade separate.

Per quasi un decennio, sono stati una coppia sia sulla pista da ballo che fuori: Malika Dzumaev e Zsolt Sándor Cseke. Nel 2023, hanno conquistato la vittoria nella sfida professionale di "Let's Dance" insieme. Tuttavia, dopo nove anni, la loro relazione è giunta al termine, almeno lontano dai riflettori. Hanno annunciato la loro separazione tramite un post congiunto su Instagram, riempiendolo con un emoji a forma di cuore spezzato.

Il post inizia con "Quando l'amore diventa amicizia..." Hanno pianificato questo passo da più di un anno e lo hanno fatto insieme, hanno scritto. Sono grati per le esperienze condivise e le sfide superate come coppia negli ultimi nove anni. Nonostante la separazione, assicurano ai loro fan che si supporteranno a vicenda e custodiranno la loro amicizia.

"Rimanere amici, partner di ballo e colleghi"

Hanno fatto intuire questo importante cambiamento nella loro vita, ma rimangono ottimisti riguardo alle future collaborazioni. In parole loro, "Resteremo i migliori amici, partner di ballo e colleghi, che condividono tanto e si aiutano a vicenda". Quindi, la possibilità di vederli insieme a "Let's Dance" in futuro rimane.

Dzumaev e Cseke si sono incontrati per la prima volta a un workshop in Romania. Dal 2015, hanno eseguito insieme per il Grün-Gold Club Bremen. Insieme, hanno anche rappresentato la Germania nella nazionale di ballo. Dzumaev è stata una presenza regolare a "Let's Dance" dal 2021, mentre Cseke ha raggiunto lo show un anno dopo. Nel 2023, sono stati accoppiati per la sfida professionale, che hanno vinto. Nel 2024, Dzumaev ha conquistato il titolo nella stagione regolare di "Let's Dance" con il musicista Gabriel Kelly.

Nonostante la loro separazione personale, le coppie di celebrità Dzumaev e Cseke continuano a lavorare insieme come partner di ballo in diverse performance.

