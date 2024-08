Il duello televisivo tra Harris e Trump è fissato per il 10 settembre.

Trump aveva precedentemente proposto tre duelli televisivi con Harris nel mese successivo durante una conferenza stampa nella sua tenuta Mar-a-Lago in Florida - il 4, 10 e 25 settembre. Tuttavia, aveva erroneamente nominato NBC come ospite del dibattito del 10 settembre, invece di ABC. Il team di Trump ha poi chiarito che si era trattato di un errore e che ABC era stata scelta per il dibattito del 10 settembre.

Rimaneva incerto se ci sarebbe stato un solo dibattito annunciato da ABC o tre in totale. Né NBC né Fox News, il network suggerito da Trump per il dibattito del 4 settembre, avevano rilasciato dichiarazioni in merito.

C'era stata una schermaglia tra Trump e la campagna di Harris riguardo ai dibattiti televisivi quelques giorni prima. Prima del ritiro di Biden dalla corsa presidenziale, a seguito dei timori sulla sua idoneità mentale causati dalla sua scarsa performance nel dibattito televisivo di giugno con Trump, era stato concordato un secondo dibattito il 10 settembre con ABC.

Inizialmente, Trump si era rifiutato di dibattere con Harris, la nuova candidata democratica, in quella data, proponendo invece un dibattito il 4 settembre sul network di destra, friendly Fox News. La campagna di Harris aveva accusato Trump di avere "paura" e di cercare di "evitare" il dibattito. La proposta di Trump di tre dibattiti sembrava un tentativo di dissipare quell'accusa.

La campagna di Harris aveva espresso preoccupazione per il rifiuto iniziale di Trump di dibattere il 10 settembre, affermando che aveva paura e cercava di evitare il dibattito. La Commissione responsabile dell'organizzazione dei dibattiti ha annunciato infine due dibattiti tra Trump e Harris, uno il 4 settembre e l'altro il 25 settembre, con ABC che avrebbe ospitato il primo e NBC il secondo.

