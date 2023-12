Il due volte campione NBA JR Smith va al college con l'obiettivo di giocare a golf

JR Smith avrà anche 35 anni, ma questo non significa che i suoi sogni atletici si siano spenti.

Smith, veterano della NBA da 16 anni, si è iscritto alla North Carolina A&T State University con l'intenzione di entrare nella squadra di golf dell'università.

Il suo obiettivo principale è quello di conseguire una laurea in studi liberali - le lezioni inizieranno il 18 agosto - ma sta aspettando che la National Collegiate Athletic Association (NCAA) definisca la sua idoneità prima di candidarsi per la squadra di uno dei migliori college e università storicamente neri (HBCU) della nazione.

Smith ha saltato l'università ed è passato direttamente dalla scuola superiore all'NBA nel 2004, ma ha detto di aver iniziato a pensare all'università durante un viaggio nella Repubblica Dominicana con l'Hall of Famer Ray Allen.

"Il golf è uno di quei giochi che ti fanno sentire molto in alto o che possono metterti in ginocchio e umiliarti", ha detto Smith, due volte campione NBA, a WFMY News 2 Sports mercoledì prima della pro-am al Wyndham Championship.

"E avere questa sensazione e sapere che tutto il gioco è praticamente nelle mie mani, e non devo preoccuparmi dei compagni di squadra per passare la palla, ricevere passaggi e giocare in difesa, così posso giocare il mio gioco e divertirmi".

Smith si vede spesso in tribuna agli eventi del PGA Tour e dice di giocare con un handicap di cinque.

Ha presentato una petizione alla NCAA per poter giocare, ma non è chiaro quanto tempo ci vorrà.

Secondo le regole NCAA: "Un individuo non è eleggibile per l'atletica intercollegiale in uno sport se ha mai gareggiato in una squadra di professionisti in quello sport".

Il regolamento non vieta a un ex atleta professionista di gareggiare in un altro sport.

Richard Watkins, che allena le squadre maschili e femminili dell'università, ha dichiarato che l'arrivo di Smith è un "grande affare".

"È un grande affare per l'A&T. È un grande affare per lui", ha detto Watkins, che mercoledì era nella galleria di Smith. Non capita spesso che qualcuno nella sua posizione abbia l'opportunità di avere un pensiero, un sogno, un'idea e di poter andare avanti e muoversi in quella direzione".

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

"È un ex atleta professionista, ma le sue circostanze sono uniche. Non è andato al college, non si è mai immatricolato, l'orologio non è mai partito".

La guardia tiratrice, alta 1,65 m, ha giocato a livello professionistico per diverse squadre NBA, vincendo il titolo NBA con i Cleveland Cavaliers nel 2016 e con i Los Angeles Lakers nel 2020.

Fonte: edition.cnn.com