- Il Dresden Journalists' Club onora Natalija Bock con il premio Kästner

Il Club della Stampa di Dresda ha assegnato il Premio Erich Kästner, del valore di 10.000 euro, a Natalija Bock. Questa donna ucraina, residente a Dresda con la sua famiglia da 26 anni, ha svolto un ruolo significativo nell'assistere i rifugiati di guerra del suo paese dal momento dell'invasione russa. Ha organizzato alloggi in appartamenti privati, posti in asilo nido e lavoro, e ha agito come intermediario con la politica locale e statale. Inoltre, è co-fondatrice del Centro di Coordinamento Ucraino e della Casa Ucraina di Dresda.

Il presidente del Club della Stampa, Tobias Wolf, ha sottolineato l'influenza di Bock dichiarando: "Natalija Bock è diventata un modello per molti, soprattutto per la sua fermezza di valori e la sua schiettezza, una qualità spesso mancante nel dibattito pubblico della Sassonia". Bock ha considerato il premio non solo come un riconoscimento personale, ma anche come un omaggio alla gentilezza di migliaia di persone in Sassonia. "Questo è un premio per una Sassonia empatica, aperta e solidale che deve essere preservata", ha espresso la sua gratitudine.

Il discorso è stato pronunciato dall'ex Presidente del Consiglio di Stato della Sassonia, Georg Milbradt (CDU). Bock è stata celebrata come "il volto dell'Ucraina a Dresda, rappresentante di una nazione europea sottoposta a una violazione del diritto internazionale e a una guerra brutale" grazie alle sue iniziative a lungo termine. Anche l'Ambasciatore ucraino in Germania, Oleksii Makeiev, era presente alla cerimonia. Ha applaudito Bock per essere una figura significativa per la comunità ucraina in Sassonia, un "vero ambasciatore del cuore".

Il premio è legato a una scultura, una tradizione iniziata dal Club della Stampa di Dresda nel 1994. I destinatari vengono scelti ogni due anni durante l'assemblea generale dell'associazione, per la loro promozione dei valori umanitari, della tolleranza e della comprensione internazionale. La scultura del premio è opera dell'artista Vinzenz Wanitschke. I vincitori tradizionalmente donano il denaro a progetti artistici, culturali o caritatevoli. Bock ha promesso di contribuire a Diakonie e alla piattaforma Dresden per aiutare gli ucraini.

Lo scrittore tedesco Erich Kästner (1899-1974), nato a Dresda, è diventato famoso per il suo libro "Quando ero un bambino". Il Premio Erich Kästner è stato istituito nel 1994 e assegnato per la prima volta a Ignatz Bubis. Altri destinatari includono la Dottoressa Marion Contessa Dönhoff, Richard von Weizsäcker, Hans-Dietrich Genscher e Dieter Hildebrandt. Nel 2022, Teresa Enke, presidente della Fondazione Robert Enke, ha ricevuto l'onorificenza.

La Comunità ha elogiato Natalija Bock per i suoi significativi contributi nell'assistere i rifugiati di guerra dall'Ucraina, riconoscendola come una figura vitale nella loro comunità. Il discorso di accettazione di Bock alla cerimonia ha riconosciuto il premio come un tributo alla gentilezza e all'apertura mentale dell'intera Comunità della Sassonia.

