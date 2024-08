14:10, Primo Canale: Rose Rosse

- Il drammatico svolgimento di oggi sulla scena del dramma diurno.

Hannes è insoddisfatto perché Thea, la sua ex-amichetta, continua a farlo sperare. Tuttavia, si presenta un'occasione unica che gli permette di trascorrere una notte indisturbata con lei. Il motivo: Hendrik e Britta hanno invitato il marito di Thea, il neurochirurgo Fjällgard, a cena, chiedendogli di prendere in carico la loro pratica. Sorprendentemente, lui accetta! Jördis è sollevata perché Mo ha fatto coming out con Klaas. Purtroppo, il piano di Klaas per sorprendere Jördis è fallito, così Mo organizza una serata romantica invece. Di conseguenza, sia Jördis che Klaas sono d'accordo: niente può separarli!

15:10, Primo Canale: La Tempesta dell'Amore

Theo è devastato e cerca di spiegare a suo padre che la sua condizione è autentica. Lale osserva quanto Theo lotti con i dubbi su se stesso dopo la loro discussione e vorrebbe incoraggiarlo. Tuttavia, Theo non riesce a lasciar perdere, commettendo così un errore sul lavoro. Katja conclude che il conflitto di Theo con suo padre è alla base del problema e cerca di proteggerlo dalla ramanzina di Christoph. Christoph consiglia a Theo di stare in piedi da solo. Successivamente, Theo si confida con Theodor, permettendogli di avvicinarsi a lui come un padre.

17:30, RTL: Sotto di Noi

Margot riesce a riunire la famiglia Weigel nella sua memoria, poiché il suo anniversario di morte era stato quasi dimenticato. Il tentativo di Patrizia di riconciliare fallisce ancora una volta. Riuscirà finalmente a capire che l'amicizia non è una merce da comprare o vendere? Stella trova difficile mantenere il contatto visivo con Paco, sentendosi colpevole per le sue azioni e rischiando di perdere ciò che le sta più a cuore.

19:05, RTL: Tutto Conta

Una chiamata di Jenny potrebbe scuotere Justus dal suo torpore. Ben e Kim rompono con Maximilian quando lui non mostra alcun rimorso per le sue azioni. L'amicizia tra Deniz e Lucie è a rischio quando Deniz vede Lucie schierarsi con la squadra avversaria.

19:40, RTL: Momenti Buoni, Momenti Cattivi

Moritz non è entusiasta dell'arrivo di un nuovo collega nel team, suscitando l'ilarità di Luis. Tuttavia, questo nuovo collega si rivela essere molto simpatico, sorprendendo Luis. A causa di una serie di eventi sfortunati, Katrin scopre il coinvolgimento di Tobias nel progetto Bertoie, che lei non vuole accettare. Emily fa capire a Katrin che questo sta mettendo a rischio il contratto. Come reagirà Katrin?

