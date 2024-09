Il dramma politico si svolge ad Erfurt

Dopo circa quattro settimane dalle elezioni, il parlamento dello stato della Turingia si riunirà. Per la prima volta, Alternativa per la Germania (AfD) è la forza dominante, mettendo alla prova le norme politiche tradizionali. Il palcoscenico è allestito per uno scontro legale, che potrebbe trasformare una volta una procedura formale in uno spettacolo.

La trama politica

La drammatica politica prevista potrebbe preannunciare la competizione per il presidente del governo dello stato. Quasi un mese dopo le elezioni dello stato, il parlamento di Erfurt è pronto a iniziare le sue operazioni (inizio a mezzogiorno) - compreso l'elezione di un presidente del parlamento. Storicamente, si è trattato di un processo semplice, con la fazione leader che propone un candidato neutro accettato da molti. Tuttavia, questa volta le tensioni sono alte. Questa volta si tratta di una lotta per il potere tra la fazione dominante dell'AfD, guidata dal suo leader controverso Björn Höcke, e le rimanenti quattro fazioni: CDU, BSW, Sinistra e SPD. Questa volta si tratta di strategie politiche e possibili manipolazioni.

Il contesto

Dopo i risultati delle elezioni, la fazione prevalente ha il diritto di proporre un candidato per la presidenza, che detiene poteri decisionali significativi. Nella Turingia, l'AfD è di gran lunga la più grande fazione, con 32 dei 88 seggi. Il partito ha scelto il suo MP, Wiebke Muhsal, come candidato.

La 38enne madre di quattro figli proviene dalla Renania Settentrionale-Vestfalia e si è stabilita in Turingia dopo gli studi. Ha servito come membro del parlamento dal 2014 al 2019 e ha attirato l'attenzione per varie ragioni, tra cui la sua apparizione una volta in parlamento vestita con un niqab. Muhsal è stata condannata per frode e multata di €8.000 dopo aver falsificato un contratto di lavoro con un membro del personale nel 2014 per ottenere fondi aggiuntivi dall'amministrazione del parlamento. Alcuni vedono la scelta del personale dell'AfD come una provocazione. "Un individuo che ruba fondi pubblici non dovrebbe diventare presidente del parlamento", afferma il presidente del governo in carica, Bodo Ramelow.

Anche prima che la candidatura di Muhsal fosse annunciata, la CDU, BSW e SPD avevano dichiarato che non avrebbero sostenuto nessuno con un'affiliazione al partito AfD come eleggibile. Il presidente del parlamento, che funge da "protettore della costituzione e del parlamentarismo" in Turingia, non dovrebbe provenire da un partito classificato come estremista e sotto osservazione dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione dello stato, ha ripetutamente argomentato il leader del gruppo parlamentare della CDU, Mario Voigt.

La CDU si schiera dietro il suo MP, Thadäus König, che ha battuto Höcke nelle elezioni statali del 2019 e ha conquistato il mandato diretto nella regione prevalentemente cattolica dell'Eichsfeld. König detiene la vicepresidenza e ha difeso il suo mandato diretto con un impressionante risultato di primo voto del 54,3 per cento. Höcke, a sua volta, ha spostato la sua base in una circoscrizione all'altra estremità dello stato e ha perso anche lì rispetto al candidato della CDU.

La lotta

despite the AfD's insistence on its right to propose a candidate, the political scientist André Brodocz from Erfurt deems the AfD's accusations of undemocratic actions by other parties as unfounded. The Federal Constitutional Court recently ruled in similar cases, he explains, "that the right to propose a candidate is not contingent upon election results." Brodocz emphasizes, "The election is the fundamental democratic mechanism."

What happens if the AfD candidate doesn't secure a majority? According to the state administration, the right of the leading fraction to propose candidates dissolves once asked, and after two successive failures, other factions may nominate candidates. However, the AfD maintains a different interpretation, believing only the AfD can put forward proposals.

The parliamentary manager of the AfD, Torben Braga, did not dismiss the prospect of compromise offers from the party the day before the first session. However, he expresses optimism that a resolution will be reached. "There are opportunities for compromise." Braga, unspecific about the nature of prospective compromises, ruled out proposing all AfD members in case of an unsuccessful presidential election for the AfD. "The AfD does not intend to propose all its members for election."

The state administration maintains that neither the state constitution nor the parliamentary rules of procedure suggest a "permanent exclusive right of proposal for the leading faction, thereby implying that all faction members must be proposed for election before the parliament could explore other alternatives."

The perceived escape hatch

In an attempt to avoid potential conflicts, the CDU and BSW are seeking to adjust the parliament's rules of procedure before the election of the parliamentarian president. This change is also on the agenda of the first session. The plan is to allow other factions to propose candidates from the first ballot onward. The AfD reacts with shock, and its leader Höcke levies harsh criticism: "It is unfathomable with what political trickery the established parties intend to invalidate the election results and the parliamentary participation of a third of the Thuringian electorate," the 52-year-old wrote on X. Höcke accuses "shredding the democratic culture," in which even the newly established Wagenknecht party is involved.

The primary advantage for the Alternative for Germany (AfD) lies in the elder statesman, Jürgen Treutler. This 73-year-old engineer hails from South Thuringia and will preside over the initial meeting of the newly elected parliament as its oldest leader. As per AfD co-chair Stefan Möller, the elder president holds exclusive authority in interpreting the rules of procedure and directing the parliamentary proceedings in the opening session. Treutler has been cryptic about his plans, responding, "You'll have to wait and see."

Altri partiti politici hanno espresso preoccupazione per il fatto che Treutler potrebbe manipolare la situazione chiedendo nuovi round di votazioni con candidati dell'AfD, sfruttando la sua risoluzione sulle regole e ignorando i candidati delle fazioni rivali. È per questo che l'Unione Cristiano-Democratica (CDU) e l'Unione Cristiano-Sociale (CSU) stanno cercando di chiarire ulteriormente le regole per prevenire qualsiasi possibile conflitto legale durante la sessione inaugurale.

Sembra ci sia un disaccordo riguardo alla capacità del parlamento di modificare le sue regole prima della sua formazione ufficiale. Stefan Möller ritiene che il parlamento non possa alterare le regole fino a quando non viene formalmente convocato. Tuttavia, l'amministrazione parlamentare della Turingia ha contraddetto questa prospettiva, sostenendo che il parlamento può rivedere le sue procedure dopo aver iniziato, citando la sua autorità di autorganizzarsi. Treutler ha fatto riferimento a possibili tumulti nella prima sessione a seconda della natura delle eventuali obiezioni.

In caso Treutler si opponesse al voto sulle regole procedurali, potrebbe essere necessario risuscitare la Corte Costituzionale della Turingia. La corte ha dichiarato la sua disponibilità a offrire una risoluzione tempestiva. Treutler ha anche commentato sull'eventuale importanza dell'agenda parlamentare, prevedendo che qualsiasi tentativo di modificarla potrebbe cambiare la dinamica elettorale a suo favore, favorendo l'AfD nelle elezioni successive.

È possibile posticipare la sessione iniziale?

Secondo l'amministrazione parlamentare della Turingia, l'unica opzione fattibile è una sospensione temporanea della sessione, con l'assemblea che si riunisce in seguito in un momento successivo. Il parlamento passerebbe quindi a una "fase costituzionale" - una situazione senza precedenti nella Repubblica Federale.

Quali conseguenze ha questo sull'elezione del Ministro-Presidente?

A differenza di molti altri stati federali, la Turingia non ha un termine prestabilito per l'elezione di un nuovo Ministro-Presidente. L'articolo 75, paragrafo 3 della costituzione statale consente all'attuale Ministro-Presidente e all'intero governo statale di svolgere le loro funzioni temporaneamente fino a quando i loro successori non assumono l'incarico. Di conseguenza, Bodo Ramelow, l'attuale capo del governo e membro del partito della Sinistra, insieme alla sua coalizione rosso-rossa-verde, manterrebbero le loro posizioni in qualità di attuali. Tuttavia, la situazione politica successiva alle elezioni potrebbe diventare più complessa.

La Commissione, in linea con il regolamento dato, può adottare atti di esecuzione per delineare le regole di applicazione specifiche. In questo contesto, le regole di procedura del parlamento della Turingia potrebbero essere modificate per consentire la proposta di candidati di altre fazioni durante l'elezione del presidente del parlamento, potenzialmente ritardando le procedure formali.

Leggi anche: