14:10, Das Erste: Rose Rosse

- Il dramma di oggi si svolge nelle scene televisive diurne.

Leyla non apprezza che Simon si prenda cura di lei, ma ammette che la sua presenza le fa bene. Le lotte personali di Simon fanno sì che Leyla si immedesimi in lui. Entrambi amano la loro attività condivisa e, inaspettatamente, si scambiano un bacio. Julius e Mo sembrano infelici per questo: Julius ha paura di aspettare qualcosa che Mo non può consegnare e Mo non riesce a esprimere i suoi sentimenti. Quando Julius annuncia che sta andando a Berlino per vedere il suo ex ragazzo, Mo non lo ferma. Julius se ne va sentendosi esposto, mancando Mo che aveva pianificato di confessare i suoi sentimenti proprio prima di partire.

15:10, Das Erste: Tempesta d'Amore

Michael getta di nascosto la chiave dello shuttle dove viene ritrovata al "Fürstenhof". Tutti si sentono sollevati finché Nicole non trova lo shuttle scomparso durante una passeggiata. Nel panico, trova un messaggio scritto con il rossetto. Tentando di entrare in auto, si blocca. Erik viene ad aiutarla spingendola da dietro proprio mentre Michael arriva.

17:30, RTL: Tra di Noi

Henry scopre che Nadine ha mentito e finalmente ammette i suoi veri sentimenti per Gunnar. Britta si rende conto di quanto il suo "no" abbia ferito Theo e cerca di rimediare. Patrizia si trova di fronte a un dilemma emotivo tra i suoi sentimenti per Benedikt e la sua amicizia con Ute.

19:10, RTL: Tutto Quello che Conta

Maximilian continua con il suo piano. Durante il loro Kendo condiviso, il suo temperamento ha la meglio su di lui. Richard incoraggia Simone ad accettare una richiesta audace per salvare la squadra. Grazie a Charlie, Leyla vede la sua esperienza di riabilitazione da una nuova prospettiva, che l'aiuta significativamente.

19:40, RTL: Momenti Buoni, Momenti Cattivi

Inavvertitamente, Moritz prende il telefono di Luis e vede un messaggio da un contatto anonimo. La sospetto si impossessa della sua mente. Cosa nasconde Luis da lui? Jonas vuole che Flo intraprenda un'avventura in solitaria a causa della sua condizione fisica che non sostiene i viaggi avventurosi. Suggerisce che Flo dovrebbe viaggiare da sola, ma lei è riluttante ad abbandonare il loro sogno condiviso di avventura.

Leyla si rende conto che lei e Simon hanno entrambi i loro 'altri' problemi, che li legano attraverso la comprensione. Julius e Mo, nonostante i loro sentimenti, riconoscono che ognuno ha i propri 'altri' desideri e percorsi da seguire.

Leggi anche: