14:10 CET, Das Erste: Rose Scarlatte

- Il dramma di oggi si svolge nella serie televisiva diurna.

Britta è in difficoltà: il comitato finanziario della città richiede tagli significativi alla clinica, ma lei si rifiuta di accettarlo. Nonostante questo, la città assume una società di consulenza aziendale per trovare modi per ridurre i costi. Il risultato: il reparto di neurochirurgia deve chiudere - il che significherebbe disoccupazione per Hendrik! Dopo la sua spesa sfrenata, Hannes si sente a disagio. Quando in seguito promette a Charlotte di accompagnarla a un ballo in maschera, si presenta un altro problema che può essere risolto solo con i soldi.

15:10 CET, Das Erste: La Tempesta dell'Amore

Erik cerca di minimizzare la situazione imbarazzante con Nicole. Nel frattempo, Yvonne confida a Werner di aver danneggiato il suo dipinto. Quando Erik e Yvonne vogliono trascorrere una serata romantica dopo gli ultimi eventi, Erik è di nuovo tormentato dai ricordi della notte con Nicole. Theo è sollevato che la cena con suo padre sia andata bene, ma quando affronta il loro passato difficile, Theodor evita l'argomento e suggerisce invece un'uscita padre-figlio. Lale cerca di mediare con delicatezza tra i due.

17:30 CET, RTL: Vivere Tra di Noi

Cecilia organizza appuntamenti falsi con Ace e Lenny per dirgli la verità, ma rimane sorpresa quando scopre che Ace e Lenny si conoscono già. Stella è sotto pressione quando cerca di evitare i sospetti di Easy inviando una cartolina a nome di Charlotte. Henry consiglia a Nadine di dire anche a Ronja la verità su Gunnar, ma si pente del suo consiglio dopo aver conosciuto meglio Gunnar.

19:05 CET, RTL: Valutazione dell'Amore

Imani prende una decisione basata sull'amore. Il comportamento esitante di Charlie sveglia i suoi istinti territoriali. Sa esattamente ciò che vuole. Quando Maximilian finalmente rivela le sue vere intenzioni, Kim deve rivalutare la sua amicizia.

19:40 CET, RTL: Momenti Buoni, Momenti Cattivi

Gerner crede di aver indebolito Rosa e che ora cederà alle sue richieste. Avrà ragione? Gli amici di Paul rimangono a bocca aperta quando lui rifiuta una che sembra la perfetta handywoman per lui. Nihat sospetta che sia ancora Alicia a trattenere Paul e vuole spezzare il suo controllo su di lui con un rituale.

Nel contesto della promessa del ballo in maschera, Hannes dice a Charlotte, "Ti amo e farò in modo che possiamo partecipare al ballo, a qualsiasi costo." Dopo aver appreso del suo passato difficile, Theodor, sentendosi in colpa, sussurra a Theo, "Ti amo, sorella, e vorrei poter sistemare tutto per te."

Leggi anche: