- Il dramma di oggi si svolge nei programmi televisivi diurni.

14:10, Primo Canale: Fiori Rossi

Moe si accartoccia a causa di un incidente durante il suo combattimento di boxe con Klaus e finisce in infermeria. Ammette che il suo segreto sta peggiorando la tensione tra Jordis e Klaus, così decide di confessare a Klaus i suoi sentimenti per Julius. Alla fine, Charlotte decide di rivelare la sua identità come "MissMayfair". Purtroppo, si ritrova coinvolta in una disputa con un cliente arrogante a "Carla's", rendendosi conto troppo tardi che si tratta di Geraldine Gigidoux in persona. Charlotte ha perso la sua occasione nell'industria della moda?

15:10, Primo Canale: Tempesta d'Amore

Lale, Theo e Stella trascorrono una serata piacevole al "Braüstübel". Stella apprezza particolarmente il gesto di Lale di prestarle uno sciarpa per il viaggio di ritorno. Dopo una giornata con suo padre, Theo percepisce un miglioramento nel loro rapporto. Tuttavia, suo padre lo deride mentre prende le medicine, causandogli dolore. Vincent e Philipp si avvicinano grazie alla loro preoccupazione per Ana. Insieme, la scortano in ospedale e le restano accanto per tutta la notte, tormentati dalle preoccupazioni. Entrambi si assumono la responsabilità del suo incidente. Ana è sorpresa quando Philipp e Vincent appaiono insieme al suo capezzale. Dopo aver saputo che Philipp temeva per la sua sicurezza, si chiede se ci sia un significato più profondo dietro.

17:30, RTL: Tra di Noi

Tobias trama con fervore per zittire Sina. Tuttavia, Sina rimane risoluta e fa un ultimatum ai Lassner. Ringo è sorpreso quando Bambi rifiuta categoricamente di collaborare con lui. Riusciranno a trovare un punto d'incontro? Ute è sorpresa quando vede Patrizia cercare compagnia. Invitando la sua ex rivale, trascorre il pomeriggio con Britta e Nadine, ignara delle conseguenze.

19:10, RTL: Tutto ciò che Conta

Ben scopre le azioni di Maximilian e ne è scioccato. Senza alcuna rimorso da parte di Maximilian, Ben si arrabbia. Kilian è scioccato nell'apprendere i piani di Isabelle e Maximilian. Mette fine ai loro progetti e chiarisce che non ci saranno più azioni soliste. Simone riluttante escogita un piano per conquistare Justus. Riuscirà nel suo intento?

19:40, RTL: Tempi Felici, Tempi Difficili

Yvonne non capisce perché Gerner ha ottenuto il sostegno di Zoe. Nonostante l'endorsement di Johanna, Gerner è consapevole di aver oltrepassato il limite con Yvonne. Preoccupata per la reazione di Katrin, Emily esige che Tobias rinunci al contratto Bertoie. Tuttavia, Tobias ha motivi convincenti per collaborare e anche Emily non vuole rinunciare al prestigioso contratto.

Tra Tobias ed Emily, il contratto Bertoie diventa una fonte di tensione. Si trovano in disaccordo sul fatto che Tobias collabori con Gerner, e la questione mina il loro rapporto.

