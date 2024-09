15:10, ARD: Turbine di Affetto

- Il dramma attuale si sta svolgendo sui programmi diurni.

Stella nega con forza di aver manomesso l'app per l'ADHD di Theo, e Lale non riesce a credere a questa idea. Lale ipotizza che Theo possa aver dimenticato di salvare l'appuntamento. Tuttavia, Theo rimane scettico e si astiene dal chiedere scusa a Stella. Stella riconosce la necessità di intervenire per evitare che Theo si rivolga contro di lei. Scopre che Maxi sta pianificando di creare un'app per la sua ricerca e propone di coinvolgere Theo. Quando Maxi menziona che Stella lo ha suggerito, Theo si sente a disagio.

17:30, RTL: Tra di Noi, di Nuovo

Britta si trova in una situazione spinosa, ma Cassandra impedisce un possibile incontro spiacevole con Theo. Britta si sente in debito con Cassandra e promette di ricambiare il favore. Tobias si mette nei guai con un atto impulsivo, ma Sina capisce che si tratta di un atto di disperazione. Ora si chiede se avrebbe potuto contribuire alla situazione. Stella inganna abilmente Easy e copre le sue tracce con maestria. La sensazione di potere la travolge momentaneamente, soffocando il suo senso di colpa.

19:05, RTL: Cosa Conta Veramente

Justus si sente di aver fatto la scelta giusta, anche se la squadra ha bisogno di più tempo per accettarla. Tuttavia, Simone inizia a resistere. Yannick, finalmente, è pronto a mettere in atto il suo piano. Imani e Tom erano entusiasti per un vero appuntamento, ma sembra che il destino abbia altri piani in serbo.

19:40, RTL: Tempi di Gioia e Tribolazione

Katrin e Gerner lottano con le conseguenze del loro conflitto con Johanna. Tentano un'altra conversazione a cuore aperto per colmare il divario con Johanna. Ma funzionerà? Alicia e Paul si uniscono a Nihat per il suo quiz al pub e vincono, guadagnando una colazione al Wall. Godono di questo momento, mentre Carlos li guarda con invidia.

