Il DP World Tour risponde alla minaccia di azioni legali da parte dei giocatori del LIV Golf

In una dichiarazione condivisa con la CNN, l'amministratore delegato del DP World Tour, Keith Pelley, ha affermato che la lettera, pubblicata in esclusiva dal The Telegraph, conteneva "così tante inesattezze" da non poter essere contestata.

La scorsa settimana, il Tour ha multato i 16 giocatori per 100.000 sterline (121.230 dollari) ciascuno e li ha banditi da diversi eventi, tra cui lo Scottish Open, per aver partecipato all'evento inaugurale della serie LIV Golf senza aver ricevuto le dovute autorizzazioni.

Secondo il DP World Tour Members' General Regulations Handbook, i giocatori devono ricevere una liberatoria per partecipare a un evento programmato in contemporanea con un evento del DP World Tour.

Il Tour ha inoltre avvertito che la futura partecipazione alla serie di eventi di rottura sostenuta dai sauditi, senza la necessaria liberatoria, potrebbe comportare ulteriori sanzioni.

Giovedì Lee Westwood e Ian Poulter, insieme ad altri 14 golfisti, hanno chiesto al DP World Tour, in una lettera aperta, di annullare le multe e di consentire loro di partecipare allo Scottish Open della prossima settimana entro le ore 17.00 di venerdì 8 luglio, secondo quanto riportato dal Telegraph.

"Invece di spendere il nostro tempo, le nostre energie, le nostre risorse finanziarie e la nostra attenzione in appelli, ingiunzioni e cause legali, vi imploriamo... di riconsiderare le vostre recenti penalità e sanzioni", si legge nella lettera, secondo il Telegraph.

"In caso contrario, non ci lascerete altra scelta se non quella di utilizzare i vari mezzi e metodi a nostra disposizione per rimediare a questi errori".

Pelley del DP World Tour afferma che i giocatori erano a conoscenza delle potenziali conseguenze prima di partecipare all'evento di Londra.

"Prima di entrare a far parte del LIV Golf, i giocatori sapevano che ci sarebbero state delle conseguenze se avessero preferito il denaro alla competizione. Molti di loro all'epoca lo hanno capito e accettato", ha dichiarato Pelley.

"Infatti, come ha detto un giocatore citato nella lettera in un'intervista ai media all'inizio di quest'anno: 'Se mi bandiscono, mi bandiscono'. Non è credibile che alcuni siano ora sorpresi dalle azioni che abbiamo intrapreso".

Il mese scorso, il PGA Tour ha annunciato che tutti i golfisti che hanno partecipato alla controversa serie saranno banditi a tempo indeterminato dalla partecipazione ai tornei autorizzati dal Tour.

Il LIV Golf è organizzato da LIV Golf Investments e sostenuto dal Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia Saudita - un fondo sovrano presieduto da Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell'Arabia Saudita e l'uomo che un rapporto dell'intelligence statunitense ha indicato come responsabile dell'approvazione dell'operazione che ha portato all'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018.

Il principe ereditario ha negato di aver ordinato l'omicidio di Khashoggi, ma ha affermato di essere responsabile. "Si è trattato di un crimine efferato", ha dichiarato in un'intervista alla CBS nel 2019. "Ma mi assumo la piena responsabilità come leader dell'Arabia Saudita, soprattutto perché è stato commesso da individui che lavorano per il governo saudita".

Il secondo evento della serie LIV Golf ha preso il via giovedì al Pumpkin Ridge Golf Club vicino a Portland, Oregon.

Fonte: edition.cnn.com