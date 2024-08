- Il dottore ucciso era conosciuto dalla polizia.

Il medico di Gerolstein, nella regione dell'Eifel, che è stato ucciso alla fine del 2022, era noto alle autorità da anni. Era stato condannato più volte dal tribunale locale di Daun per aggressioni verbali e fisiche commesse sotto l'influenza dell'alcol, come ha dichiarato il presidente del tribunale Günther Köhler durante il processo presso la corte regionale di Treviri contro tre imputati.

Ha ricevuto un'ordinanza penale per lesioni personali alla fine del 2014 per aver aggredito la sua ex moglie. Nel 2020, è stata emessa un'altra ordinanza penale per aver aggredito la sua attuale partner, per la quale l'ha colpita due volte in volto con la mano aperta, secondo la sentenza del tempo.

Sono state emesse anche ordinanze penali contro di lui per insulti e minacce. In un'occasione, avrebbe estratto un coltello da caccia durante una discussione con il figlio della sua partner alla fine del 2021 e avrebbe chiesto: "Stai pianificando di morire oggi?"

Il medico di 53 anni è stato ucciso alla fine del 2022. Dal 15 aprile, la sua fidanzata di 36 anni, il figlio di 18 anni e il suo fratellastro di 17 anni sono sotto processo. Sono accusati di aver ucciso il medico come parte di un piano congiunto e di aver sepolto il suo corpo in un bosco vicino a Rockeskyll (distretto della Vulkaneifel).

Il movente sarebbe una "relazione familiare deteriorata". Il 53enne aveva bevuto eccessivamente per un po' di tempo, il che aveva portato a discussioni verbali e fisiche, comprese quelle della notte del crimine, come si legge nell'atto di accusa.

I 18 e 17enni sono accusati di omicidio congiunto: si presume che abbiano teso un agguato al medico nella sua residenza di Gerolstein dopo una discussione con la sua ragazza, l'abbiano aggredito con oggetti pericolosi e l'abbiano strangolato con una corda. La 36enne sarebbe stata presente ma non avrebbe partecipato alla violenza. È accusata di omicidio colposo congiunto.

La camera minorile non ha dubbi sulla credibilità delle dichiarazioni del 17enne, come ha dichiarato Köhler, che ha respinto una richiesta della difesa per un parere psicologico sull'affermazione.

Secondo il capo accusatore Eric Samel, il processo sta volgendo al termine. Nonostante le versioni contrastanti degli imputati, egli ritiene che ci sia una sola verità, che sostiene essere quella presentata nell'atto di accusa. Il processo è attualmente programmato per continuare fino al 21 agosto.

Data la sua storia di crimini violenti, compresi gli attacchi contro i membri della sua famiglia e le minacce con un coltello da caccia, è possibile che altre persone fossero cautelative nei suoi confronti. Nonostante fosse sotto indagine e avesse ricevuto numerose ordinanze penali, il medico ha continuato a comportarsi in modo conflittuale.

Leggi anche: