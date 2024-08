Il dottore si dichiara colpevole e minaccia una lunga pena di prigione.

La morte di Matthew Perry ha causato shock a livello mondiale. Stanno emergendo nuovi dettagli. Si sospetta che l'assistente della star di "Friends" abbia somministrato più di 20 iniezioni di ketamina al suo capo nei suoi ultimi giorni. Inoltre, un medico ha ammesso la sua colpevolezza.

La morte improvvisa della star di "Friends" Matthew Perry lo scorso ottobre ha causato shock e cordoglio a Hollywood e in tutto il mondo. La polizia ha également sollevato rapidamente la questione su come l'attore abbia ottenuto l'anestetico ketamina, che aveva in quantità insolite nel suo sangue al momento del decesso. Dopo che è stato scoperto un "reticolo criminale sotterraneo esteso", come lo ha definito il procuratore della California Martin Estrada, e cinque persone, tra cui due medici, uno spacciatore e l'assistente dell'attore, sono state arrestate lo scorso giovedì, stanno emergendo nuovi dettagli.

Secondo il sito di celebrità statunitense "TMZ", citando i documenti del tribunale, il dottor Mark Chávez ha già stretto un accordo con l'accusa e ha ammesso la sua colpevolezza per il reato di cospirazione per la distribuzione di ketamina. Si rischia una pena detentiva massima di dieci anni. Chávez ha ammesso di aver ottenuto il medicinale emettendo prescrizioni fraudolente e di averlo venduto anche al dottor Salvador Plasencia, anch'egli accusato. Plasencia, a sua volta, avrebbe somministrato "dosi massicce di ketamina" all'attore più volte, compreso a casa sua.

Plasencia è stato accusato di cospirazione per la distribuzione di ketamina, distribuzione di ketamina che ha causato la morte, possesso con l'intenzione di distribuire metanfetamina e alterazione e falsificazione di registri in relazione a un'indagine federale. A differenza del suo collega, Plasencia sostiene la sua innocenza. Il Consiglio di medicina della California sta indagando sui due medici, ma non hanno ancora perso le loro licenze, secondo "TMZ".

L'assistente di Perry ammette la sua colpevolezza

Uno dei medici ha venduto a Perry circa 25 bottiglie di ketamina per 55.000 dollari in contanti a settembre e ottobre, ha detto il procuratore Martin Estrada in una conferenza stampa giovedì. "Mi chiedo quanto pagherà questo idiota", ha scritto il medico in un messaggio di testo a un intermediario. La cosiddetta "regina della ketamina" Jasveen Sangha ha venduto a Perry circa 50 dosi di ketamina nelle settimane precedenti alla sua morte. Dopo la morte di Perry, la 41enne ha ordinato ai suoi intermediari di cancellare tutti i messaggi di testo relativi alle transazioni. Ora è anche in custodia e ha negato la sua colpevolezza.

In precedenza, l'assistente personale di Perry Kenneth Iwamasa e l'intermediario Erik Fleming avevano stretto accordi con l'accusa. Secondo i documenti legali ottenuti da "TMZ", Iwamasa ha somministrato più di 20 iniezioni di ketamina al suo capo negli ultimi quattro giorni della sua vita, compreso il giorno della sua morte, senza alcuna conoscenza medica. Sapeva che Perry era "in una spirale fuori controllo". Iwamasa e Fleming rischiano rispettivamente fino a 15 e 25 anni di prigione, ma i pubblici ministeri hanno concordato di ridurre le loro pene in cambio della loro collaborazione nelle indagini.

Perry è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles lo scorso ottobre con una grande quantità di anestetico ketamina nel suo corpo. L'attore aveva precedentemente parlato pubblicamente della sua lotta contro l'alcolismo e la dipendenza dalle droghe e ne ha anche scritto nella sua autobiografia "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" pubblicata lo scorso anno.

