Il dottor Bob e' un focolaio di emozioni.

Il Dschungelcamp senza Dr. Bob? Impensabile! E così, naturalmente, il medico di cui si fidano le celebrities è parte dell'azione quando è il momento di dire: "Sono una star - Showdown delle leggende della giungla". Per questo, ha addirittura attraversato l'oceano dall'Australia al Sud Africa - accompagnato dalla moglie.

L'appello dei conduttori del Dschungelcamp per "Dr. Booooob" è quasi leggendario quanto il loro urlo "Sono una star - Fatemi uscire di qui!" sul ponte sospeso australiano. Ma nonostante lo status di culto, quando il programma debutterà quest'estate con il motto "Sono una star - Showdown delle leggende della giungla", molte cose saranno diverse.

Questo inizia dal titolo del programma, passa attraverso i concorrenti che hanno tutti esperienza nella giungla, e finisce con il fatto che il programma non viene trasmesso in diretta, ma registrato in anticipo. Inoltre, il campo non è allestito in Australia come al solito, ma in Sud Africa, dove il format è stato realizzato solo una volta prima - quando l'Australia non era un'opzione a causa della pandemia di COVID-19.

Ciò significa che il medico australiano Robert McCarron, il cui nome civile è Dr. Bob, ha dovuto fare le valigie di nuovo per offrire i suoi servizi alle celebrities. Tuttavia, è stato più che felice di farlo, come rivelato da un'intervista pre-registrata di RTL con il 74enne.

Villa in una riserva naturale privata

Non c'è da stupirsi: durante il suo turno in Sud Africa, Dr. Bob risiede in una villa da sogno in una riserva naturale privata, completa di piscina e di una terrazza enorme da cui può osservare gli animali che passano, come antilopi, facoceri, zebre o gnu. Ha addirittura avvistato un serpente. "Sì, sono molto felice di essere qui", dice con la sua tipica audacia da Dr. Bob.

Ma forse la parte migliore di questa avventura nella giungla di un tipo diverso per il paramedico è che anche sua moglie Annie è in Sud Africa. Si sono conosciuti più di 35 anni fa mentre lavoravano dietro le quinte per lo spettacolo musicale "Il Fantasma dell'Opera". Tuttavia, ci sono voluti anni perché la loro amicizia si trasformasse in amore. Sono una coppia da 17 anni e sposati da 9.

I due non si aspettavano di sentire di nuovo la scintilla, ma Annie attribuisce la colpa al tempismo nell'intervista di RTL. Alla fine, sembra che si siano semplicemente trovati. "Ci amiamo di più ogni giorno", dice Dr. Bob raggiante a proposito del loro rapporto.

Dr. Bob mostra le sue mosse di danza

Forse la loro passione condivisa li tiene insieme. Annie rivela che Dr. Bob ha un talento nascosto: gli piace il tango. L'hanno scoperto durante un viaggio a Buenos Aires 15 anni fa e ora è come una dipendenza per loro ballare insieme.

Potrebbe essere un'audizione sottile per "Ballando con le Stelle"? Per ora, però, Dr. Bob è necessario nel campo. "Le emozioni ribollono", dice riferendosi all'entusiasmo per "Sono una star - Showdown delle leggende della giungla". E promette: "Sarà molto emozionante".

Despite the shift in location for "I'm a star - Showdown of the Dschungel-Legends", Dr. Bob's presence remains a staple in the reality television show, known for its suspenseful events. His wife, Annie, joins him in South Africa, adding an extra layer of excitement to his experience.

Leggi anche: