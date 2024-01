Il "dotato" Damar Hamlin è un "grande essere umano", dice l'ex compagno di squadra al college

Petrishen, che ha giocato con Hamlin sia alla Pittsburgh Central Catholic che all'Università di Pittsburgh, ha dichiarato alla CNN che oltre ad essere "dotato" sul campo, Hamlin è un "grande essere umano".

"La gente tende a dimenticare che sotto il casco e la maglia c'è un essere umano e Damar Hamlin è un grande essere umano", ha detto Petrishen. Ho giocato con lui per tre anni al liceo e poi per due anni al college".

Originario della Pennsylvania, Hamlin si è unito ai Bills nel 2021 come scelta al sesto giro (212° assoluto) dell'Università di Pittsburgh.

In precedenza, nel 2015 ha vinto il campionato statale della Pennsylvania alla Pittsburgh Central Catholic High School, guidando la squadra a un record di 15-1 come uno dei difensori più quotati dello stato.

"E siamo amici, compagni di squadra, è mio fratello", ha aggiunto Petrishen. È una persona fantastica e si può sempre contare su di lui per fare le cose nel modo giusto".

"È un esempio, un modello perfetto da seguire per i ragazzi, si impegna per la comunità, ha tutte le carte in regola per farlo. È una persona fantastica".

Dopo aver subito un arresto cardiaco a metà partita lunedì, Hamlin rimane sedato con un ventilatore mentre i medici lavorano per farlo respirare da solo, secondo un aggiornamento dello zio del giocatore.

Hamlin, 24 anni, ha avuto un arresto cardiaco ed è collassato sul campo durante il primo quarto della partita di lunedì sera contro i Cincinnati Bengals, ha dichiarato la sua squadra, un momento che ha lasciato i giocatori piangere, pregare e abbracciare mentre il loro compagno di squadra veniva portato via in ambulanza.

Hamlin è caduto sulla schiena pochi istanti dopo essersi rialzato da un placcaggio in campo aperto sul ricevitore dei Cincinnati Bengals Tee Higgins. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'arresto cardiaco.

Entro 10 secondi dal collasso di Hamlin, gli allenatori della squadra dei Bills lo stavano curando. Un'ambulanza è arrivata sul campo in meno di cinque minuti, come mostrano i filmati, e gli è stata praticata la rianimazione cardiopolmonare, secondo una trasmissione di ESPN.

"Hamlin ha ricevuto immediatamente le cure mediche sul campo da parte del personale medico della squadra, di quello indipendente e dei paramedici locali. È stato poi trasportato in un ospedale locale dove si trova in condizioni critiche", ha dichiarato la NFL in un comunicato.

Il collasso di Hamlin ha lasciato i giocatori sconvolti, in lacrime, inginocchiati e abbracciati l'uno all'altro prima di rientrare negli spogliatoi. La partita è stata sospesa a quasi sei minuti dalla fine del primo quarto e successivamente è stata ufficialmente rinviata.

Petrishen ha spiegato che si trovava su un volo quando Hamlin si è accasciato, dicendo di essere sceso dall'aereo per ricevere "un paio di centinaia di messaggi" che inviavano preghiere ad Hamlin e controllavano Petrishen.

L'ex linebacker del college ricorda di aver fatto la gavetta con Hamlin, durante la quale i due hanno stretto un legame.

Ricorda anche di aver ospitato Hamlin alla Penn State quando Hamlin stava pensando di iscriversi.

"Direi che è una persona che dà l'esempio con classe. Non è una persona che parla molto... le persone guardano a lui per fare le cose nel modo giusto", ha sottolineato Petrishen.

"Ha una grande etica del lavoro, è un grande personaggio, guida da davanti al gruppo e le persone possono guardare a lui e sapere che quello che fa, possono seguirlo. È un buon leader. Come ho detto, dà l'esempio. Da Damar si sa sempre cosa si otterrà.

"Si presenta ogni giorno come la stessa persona, si impegna sempre al massimo, nel calcio e nella vita. È una luce nella stanza, è una bella persona da avere intorno".

Alla Pittsburgh Central Catholic, la maglia di Hamlin è appesa nella sala pesi. Il suo allenatore al liceo, Terry Totten, ha descritto Hamlin come un "leader silenzioso" per l'Athletic.

"Una persona che era disposta a superare ogni limite per essere un membro rispettato della comunità scolastica", ha detto Totten.

In una dichiarazione, l'allenatore di football dell'Università di Pittsburgh, Pat Narduzzi, ha definito Hamlin "molto più di un semplice giocatore di football".

"È un figlio, un fratello e un amico affettuoso. Damar è un eroe per migliaia di ragazzi di Pittsburgh", ha detto Narduzzi.

"Damar, ti vogliamo bene. Stiamo pregando per te. Pittsburgh ti ha sempre sostenuto. E ora è ovvio che anche l'intero Paese ti guarda le spalle".

Questa stagione è stata una svolta per Hamlin, che ha giocato tutte le partite dopo gli infortuni subiti dal reparto difensivo dei Bills. Secondo ESPN, la safety ha registrato 91 tackle totali, 1,5 sack, un fumble forzato e due passaggi difesi in 15 partite, mentre i Bills (12-3) sono in testa alla classifica della AFC East.

Petrishen si dice "orgoglioso" della crescita che Hamlin ha mostrato nel corso degli anni e del successo che gli ha portato.

"È cresciuto tantissimo nel corso degli anni ed è fantastico vedere che quest'anno ha avuto la sua occasione nella NFL perché ha lavorato duramente e se la merita", ha detto Petrishen.

"È ovviamente molto dotato, ma ha lavorato per questo. Si è guadagnato tutto quello che ha ricevuto e nessuno potrà mai toglierglielo".

"Quindi sono davvero orgoglioso dei risultati ottenuti quest'anno e di tutte le opportunità che gli sono capitate perché se le merita".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com