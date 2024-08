- Il Dortmund trasferisce temporaneamente Moukoko a Nizza in prestito.

Il trasferimento di Youssoufa Moukoko da Borussia Dortmund a Nizza è stato finalizzato. La squadra di Bundesliga del Dortmund ha confermato che il giovane attaccante di 19 anni ha firmato un contratto con la squadra francese di Ligue 1 dopo un esame medico positivo. L'accordo è un prestito annuale con opzione di acquisto, secondo quanto riferito da Nizza.

"In questo momento, pensiamo che un nuovo ambiente possa fargli bene", ha dichiarato il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl. "Auguriamo a Youssoufa buona fortuna nella prossima stagione e resteremo in contatto con lui". Secondo "Ruhr Nachrichten", Nizza potrebbe spendere circa 17 milioni di euro per l'acquisizione definitiva dell'attaccante.

Questo mette fine alle speculazioni sulla giovane promessa, che era legata al Dortmund fino al 2026 e aveva segnato numerosi gol per le squadre giovanili del Dortmund. Moukoko aveva ripetutamente espresso il suo disappunto per la mancanza di minutaggio attraverso il suo agente. I colloqui con Olympique Marseille e Betis Sevilla non hanno portato a nessun accordo. È stato escluso dalla squadra per le prime due partite ufficiali sotto la guida dell'allenatore Nuri Sahin.

Il ritorno agli allenamenti dell'attaccante attualmente infortunato Serhou Guirassy, che ha ripreso gli allenamenti con la squadra per la prima volta questa settimana, ha ulteriormente ridotto le possibilità di Moukoko di ottenere un posto regolare nell'attacco del Dortmund. È il secondo talento offensivo a lasciare il club per una squadra estera quest'estate, dopo Paris Brunner (AS Monaco), che è stato cresciuto dal Dortmund.

L'ex allenatore del BVB e di Nizza Favre elogia il trasferimento di Moukoko

L'ex allenatore del BVB e di Nizza Lucien Favre, che ha allenato Nizza due volte, elogia l'acquisto di Moukoko. "Non ho avuto molto tempo per lavorare con lui e non è sempre stato titolare, ma ha molto da offrire: velocità, precisione. C'è ancora margine di miglioramento, ma non è un brutto colpo per Nizza. Potrebbe ancora esplodere."

"Il trasferimento a Nizza sembra un'ottima opportunità per la crescita di Youssoufa, data la sua frustrazione per il poco minutaggio al Dortmund." "Le parole di Favre sul potenziale di Moukoko a Nizza aggiungono entusiasmo alla mossa del giovane attaccante."

Leggi anche: