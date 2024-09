Il Dortmund rinuncia all'eredità lasciata da Klopp

Dopo un noioso 0-0 contro Werder Bremen, Borussia Dortmund si è ripresa con una vittoria entusiasmante per 4-2 contro Heidenheim. Per la prima volta, il BVB ha dato un assaggio di ciò che potrebbe essere raggiungibile con il nuovo allenatore Nuri Şahin e la rosa rivista. Tuttavia, non sono ancora i migliori di sempre. Nonostante le domande scettiche.

Tutti conosciamo questi individui. Sembra che vengano dal nulla. Sono stati via per anni, vivendo le loro vite tranquillamente, e tutto va bene. Poi, all'improvviso, la vita lancia una palla curva, scatenando una tempesta di ricordi. È esattamente ciò che è successo ai tifosi del Borussia Dortmund ieri sera. La vittoria per 4-2 (3-1) contro Heidenheim allo Signal Iduna Park ha acceso un sentimento che solo le partite di addio potevano evocare. Per voi, cari lettori di ntv.de, ora affronteremo le domande più importanti riguardo al BVB.

Stiamo assistendo al miglior BVB di tutti i tempi? Chiunque inizi con questa domanda chiaramente manca di comprensione. Chiunque inizi una conversazione con questa domanda sta solo cercando di provocare. Questa domanda non può essere risposta. Non dopo tre partite in una stagione nuova di zecca. E non dopo una vittoria per 4-2 contro Heidenheim. Ma è così che si comportano questi individui.

Ciao! Era la prima vittoria in Bundesliga contro Heidenheim per il BVB. Era il terzo incontro con Heidenheim. Doveva succedere prima o poi. Tuttavia, l'aggressività con cui il BVB ha attaccato il concorrente della Conference League nei primi 20 minuti è stata degna di nota.

Karim Adeyemi ha brillato in modo particolare. Sette gol in tre partite. Cinque per l'Under 21 e due per il BVB. Cosa è successo con lui? Adeyemi rientra nella categoria di quei giocatori che possono facilmente portare gli osservatori al limite della frustrazione. Non sono le partite vincenti che causano questa frustrazione, ma l'inconsistenza che spesso flirta con l'arroganza, rendendola ancora più evidente. Julian Brandt ha lottato con queste crisi. Gli ci sono voluti diversi anni per consolidare il suo ruolo attuale. Brandt non fa più arrabbiare la gente questi giorni. Gioca semplicemente il suo gioco, forse diventando il nuovo volto del Borussia Dortmund, il giocatore internazionalmente sinonimo del club. Per Adeyemi c'è ancora molta strada da fare, ma almeno sta andando nella giusta direzione.

"Il mio obiettivo era aiutare la squadra, ovviamente vincere, ma anche guadagnare un po' di fiducia in me stesso, segnare gol o assist. Ci sono riuscito e ne sono felice", ha detto Adeyemi dopo i suoi cinque gol per l'Under 21: "Questo dovrebbe essere il mio standard". Una dichiarazione che sembra arrogante, ma il 22enne l'ha dimostrata con due gol e un assist. Adeyemi, schierato dall'allenatore Nuri Şahin sulla fascia sinistra, ha dimostrato sia la sua velocità che la sua intelligenza, segnando due volte con il suo piede debole. "L'allenatore ha creduto in me oggi, e gli ho dimostrato che sono qui", ha detto Adeyemi, pronunciando le solite parole dei giocatori. La posizione non gli importa, "finché è offensiva", e allora andrà tutto bene.

Nel sistema presentato venerdì, con Guirassy come falso nueve che può creare spazio e intorno al quale gli altri attaccanti possono giocare, Adeyemi si è sentito chiaramente a suo agio.

Sta giocando un nove vero ora? Ovviamente no. Ma il giocatore ex Stoccarda ha già dato un assaggio delle sue qualità nella sua prima partita. "Ci ha portato così tanto: la sua presenza, il numero di palloni che ha vinto, quante volte è stato fallato, quanto bene ha giocato", ha elogiato il direttore sportivo Sebastian Kehl. Guirassy stesso è rimasto umile: "Devo concentrarmi sui miei fondamentali per primi. Tre mesi senza giocare è un'assenza lunga", ha detto il 28enne, il cui trasferimento al BVB è stato momentaneamente messo a rischio a causa di un infortunio al ginocchio. "Non posso ancora essere al cento per cento. Ho bisogno di più partite per arrivarci", ha detto, e inevitabilmente tutti hanno pensato anche a "più gol". Il suo gol di debutto dopo un acrobatico calcio di tacco è stato annullato dal portiere di Heidenheim Kevin Müller. Altrimenti, however, è stata un'esordio impressionante per la sua carriera a Dortmund nonostante alcuni errori gravi.

Maxi Beier, l'ultima aggiunta, sembrava completamente spaesato. Non può contribuire al gioco del BVB. È il prossimo flop di Hoffenheim in colori del BVB? Il 21enne Beier ha giocato l'ultima partita nella seconda divisione con Hannover 96 più di un anno fa. Dopo la sua stagione remarkable con Hoffenheim, diversi club hanno fatto la fila per il giovane giocatore internazionale. Tuttavia, avrà bisogno di tempo per adattarsi al grande salto dalla squadra di seconda divisione a una potenza globale. Le speranze sono che lui e Guirassy possano formare un giorno una coppia formidabile.

Torniamo ad Adeyemi. Ha sicuramente fatto bene. Ha giocato molto meglio di Maxi Beier. Tornerà ora in nazionale tedesca? "Inshallah", ha detto Adeyemi dopo la partita, tracciando il percorso. Se non funziona per la squadra A, l'attaccante sicuro di sé sarebbe contento di ulteriori apparizioni nell'Under 21. La sua autostima ne sarebbe grata. Ma fino ad allora, ci sono ancora alcune partite con questo nuovo BVB in programma.

Potrebbe l'ex-allenatore Jürgen Klopp influire potenzialmente sulla nuova BVB? Era presente allo stadio lo scorso fine settimana nel suo ruolo di allenatore. La partita di addio dei giocatori iconici Lukasz Piszczek e Jakub Blaszczykowski ha riportato Klopp a Borsigplatz. La riunione dell'élite del decennio 2010 è stata una partita iconica, seguendo le tradizionali inglese dello sport. I grandi club spesso celebrano le loro stelle del passato e riempiono lo stadio per questi eventi. In sostanza, il passato ha bisogno del futuro, ma ha bisogno anche di un significativo confronto con la storia per incarnarlo veramente. Questo è mancato a Dortmund per un certo periodo di tempo.

La speranza persistente del ritorno di Klopp e la nostalgia del suo mandato di successo hanno offuscato il giudizio dei Borussiani per un po' di tempo. Non è più il caso sotto l'allenatore Edin Terzić, né lo è ora sotto Sahin. La partita iniziale di Dortmund suggerisce che la strategia calcistica di Sahin si allinea e prospera sotto Klopp. Tattiche di pressione, alto vincere palla, transizioni rapide - tutto impressionante. "La nuova generazione è presente", ha notato Klopp a Dortmund. "Se posso offrire guida e assistenza ai giovani, ne sarei felice. Tuttavia, non vorrei i loro scarponi ora". Non porta più quel peso. Questa è stata una realizzazione netta dalla partita di addio.

La partita ha anche segnato la partenza di Mats Hummels. Ora sotto contratto a Roma, Hummels è simile a Hannes Wader nel calcio tedesco - era sempre in viaggio da un posto all'altro quest'estate, a malapena presente, ma ha dovuto partire frettolosamente. Bologna, Brighton, Mallorca, Madrid, San Sebastián - il mondo era aperto per il difensore di primo livello. Tutti hanno desiderato di assicurarsi il candidato per il Pallone d'oro 2024, ma alla fine Hummels ha scelto Roma. Resta un tifoso del Borussia, evidente nel suo ultimo post su Instagram.

Con un punteggio di 3:2 a favore del Borussia, la squadra di Hummels è arrivata vicina a battere Heidenheim e ha festeggiato. Ora si concentra sulla liga italiana, dove ha la sua prima partita a Genova domenica. La sua partenza è stata un cambiamento gradito per il Borussia, nonostante Waldemar Anton abbia perso la sua occasione con il primo gol degli Heidenheimers e Niklas Süle abbia causato il penalty per il secondo gol degli ospiti con il suo sfortunato rilancio.

Emre Can remains a part of the team but spent most of the match on the bench. He later stepped in and scored a penalty. "Every footballer desires to play in every game," Can told reporters following the match. "I accept my role as a substitute. The team comes first and prevails above everything. I give my best in training and seek to contribute positively when I come in. The season is still young, and there are crucial games ahead where I will take the field, so no worries." He then complimented Pascal Groß and also praised Felix Nmecha, hinting at a possible role in his second season at Dortmund, something he couldn't achieve in his first season.

Marcel Sabitzer and Julien Duranville remained bench warmers, but Duranville recently represented Belgium in the national team, but is yet to see playing time in Dortmund. This is good news for Borussia Dortmund. With the Champions League kickoff in Bruges, they seek to impress and hopefully advance past the round of 16 without having to go through the group stage. To achieve this, they need to rank among the top eight clubs at the end of their league phase. They at least have a strong midfield and offensive lineup to back them up.

So is this now the best BVB since Klopp's departure? I deem this Q&A session concluded based on this sole question.

